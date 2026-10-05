Тухел отрече да е поставял под риск здравето на играчите и отхвърли възможността за нова гръмка победа

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви категорично, че не е поемал никакви рискове с играчи като Алекс Скот и Езри Конса, които са последните отпаднали от състава заради контузии. И двамата имаха известни проблеми в хода да дългия лагер с националния отбор, но започнаха като титуляри в последни двубой с Хърватия, след което се оказаха с травми. По-сериозно е състоянието на халфа на Борнемут, който може да пропусне следващите два месеца.

Алекс Скот отпадна за последния мач на Англия, новината за Борнемут обаче е по-лоша

"Езри пристигна в лагера с известен дискомфорт. Игра срещу Испания, което влоши състоянието му. Той остана в лагера, направи всичко възможно, за да се подготви за мача в Хърватия, и получи разрешение за игра. За съжаление, получи нов удар в бедрения мускул, което доведе до лека травма. Решихме да не му позволяваме да играе въпреки болката. Не е нищо сериозно, но не си струваше да поемаме риска. Ситуацията с Алекс е странна. Много съжалявам за случилото се. Той участва и в двете тренировки преди мача. Прави и допълнителни упражнения след тях. Знаехме, че провежда лечение, но получавахме само положителни сигнали както от него, така и от медицинския екип. Когато усетихме, че изпитва лек дискомфорт по време на мача, го попитахме дали иска да бъде сменен. Той отказа. Впоследствие заяви, че решението е било правилно, но е можел да изиграе пълните 90 минути. Не е усещал травма – дори по време на полета насам, преди да направим изследването. Ситуацията е странна, тъй като не съответства на обективните данни от изследването и на прогнозата за това колко време ще отсъства. От наша страна нямаше никакво съзнание за наличие на риск.

Ако имах и най-малкото подозрение, че съществува риск, нямаше да го поема. Никога не бих постъпил така.

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Ситуацията е такава, каквато е. Подходихме много внимателно към тях. Нико О'Райли пристигна с лек проблем, Езри – също. Имаме само един нов случай. Грижим се за тях по възможно най-добрия начин. Благосъстоянието на играчите е приоритет номер едно. Сблъскваме се с различни терени, пътувания, различни позиции и различен стил на игра. Всичко това повишава риска от контузии", заяви Тухел.

Германецът заяви, че няма да прави обобщителен анализ, докато все още не е завършил и последния мач от тази пауза, който е утре срещу Чехия.

"В процес на работа сме, но до момента са изиграни само три мача, а предстои още един. Няма да правим равносметка или анализ на лагера, преди той да е приключил. Остава ни още един двубой, който е важен за нас, и трябва да покажем добра игра. Ако успеем да продължим в същата посока – предвид това, че трите мача бяха на високо ниво – тогава със сигурност играчите ще си спечелят сериозно признание.

Никога не съм карал отбор да следва идеите ми, ако те не съответстват на силните страни на играчите. Винаги трябва да има съвпадение и ние се опитваме да наложим това, откакто сме тук. Винаги сме играли с много енергия, когато не владеем топката. Имаме много агресивен стил с висока преса. Сега добавихме още един елемент. Правим много пробиви и движения за разкъсване на защитата. Инвестираме много усилия в контрапресата. Принципът винаги е един и същ. Трябва да сме готови за следващия мач и да не се главозамайваме.

Хареса ми, че срещу Хърватия продължихме да натискаме, без да се влияем от резултата. Не се опитвахме да се подиграваме със съперника и не променихме поведението си само защото водехме с 4:0 или 5:0. Подходихме много сериозно и точно това ми хареса. Част от Премиър лийг и английската култура е да дадеш всичко от себе си на терена, независимо какъв е резултатът".

Запитан дали феновете могат утре да очакват подобно представяне, каквото отборът показа при разгромната победа над Хърватия, Тухел отговори:

"Ако под „подобно представяне“ се разбира победа с 6:0 или 8:0, трябва да кажа на всички, че имат погрешни очаквания. Не бива да очакваме такъв резултат. Трябва да очакваме подобно представяне по отношение на скромността, нагласата и интензивността – както когато владеем топката, така и когато не я владеем. Мачът може да протече по съвсем различен начин и със сигурност ще бъде така, тъй като става въпрос за различна игрова ситуация. Чехия създаде сериозни главоболия на Испания. Виждаме ясно изразено подобрение в играта на чешкия отбор. Резултатите невинаги отразяват реалния напредък, на който сме станали свидетели. Ако имаме правилните очаквания, трябва да се надяваме на същото ниво на игра".

Тухел отказа да даде категоричен отговор дали Трент Александъ-Арнолд ще започне като титуляр, както бе и в първия мач срещу Чехия.

"Мисля, че имам ясна представа за ситуацията с Трент. Ако въпросът е дали ще започне като титуляр утре, няма да отговоря, тъй като ни предстои още една тренировка. Той изигра силен мач и направи добра асистенция срещу Чехия. Джаръл Куанса също се представи много добре. Може би игровият модел му пасва по-добре. От нас зависи да използваме Трент по най-добрия възможен начин. Има голям шанс той да започне като титуляр утре. Но предстои още една тренировка. Ще вземем решение по-късно".

England boss Thomas Tuchel on Arsenal defender Ezri Konsa and Bournemouth midfielder Alex Scott being ruled out of England's Nations League clash with Czech Republic ⤵️ https://t.co/or818AKFnq — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 5, 2026

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Снимки: Gettyimages