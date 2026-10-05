Анди Керъл посочи мъжа, който го е нападнал сексуално

Бившият английски национал и нападател на Ливърпул Нюкасъл и Уест Хам Анди Керъл направи шокиращи разкрития за тежък инцидент от личния си живот. В своята автобиографична книга „Owning It“ футболистът сподели, че през 2021 година е станал жертва на сексуално посегателство в собствения си дом след боксова галавечер, когато приятел на тогавашната му половинка останал да пренощува при тях. Дни след появата на тези признания Каръл официално назова и извършителя — популярния хореограф Кевин Адамс.

Футболистът описва как при събуждането си е заварил Адамс да извършва сексуални действия спрямо него - да му прави френска любов. Каръл веднага е сигнализирал властите, което по-късно довежда и до ефективна тригодишна присъда за нападателя.

След като името на Адамс стана публично достояние чрез съдебни регистри, Керъл потвърди самоличността му пред британския вестник „Сън“.

„След като Кевин Адамс вече беше посочен в съдебните документи като мой нападател, мога да го потвърдя. Надявам се най-накрая да мога да затворя тази страница. Готов съм да продължа напред. Случилото се имаше опустошителен ефект върху мен и най-близките ми хора“, сподели нападателят.

Кевин Адамс е познат на британската публика с участията си в популярни телевизионни проекти на “Би Би Си” като Fame Academy и Strictly Come Dancing: It Takes Two, като освен това е ръководил и танцова школа за деца в Харлоу.

През 2023 година Кралският съд в Челмсфорд осъди хореографа за престъплението. Освен наложеното наказание „лишаване от свобода“, Адамс беше вписан в регистъра на сексуалните престъпници за период от десет години и получи забрана да посещава населеното място, в което Каръл живее.

Настоящият футболист на шестодивизионния Даг енд Ред признава, че преживяното все още оставя траен отпечатък върху него.

„Травмата не е изчезнала. Случилото се засегна абсолютно всеки аспект от живота ми. Мислех за това всеки ден, което ми пречеше да се фокусирам върху каквото и да било друго, включително и върху футбола“, допълни Каръл.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google