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Алекс Скот отпадна за последния мач на Англия, новината за Борнемут обаче е по-лоша

  • 5 окт 2026 | 11:44
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Алекс Скот отпадна за последния мач на Англия, новината за Борнемут обаче е по-лоша

Халфът на Англия Алекс Скот напусна лагера на “трите лъва” и се прибира в Борнемут, след като е получил травма да четириглавия мускул. Така той няма да бъде разположение на Томас Тухел за утрешната среща с Чехия. По-неприятната новина е, че според “Ди Атлетик” 23-годишният футболист може да пропусне около два месеца.

Скот, към когото има сериозен интерес от страна на Челси, Ливърпул, Арсенал и Реал Мадрид, дебютира като титуляр за Англия в мача срещу Хърватия в Риека, в който “трите лъва” разгромиха съперника със 7:0. Той записа 70 минути, като регистрира впечатляващ процент на успешните си пасове - 97%. Преди това влезе като резерва в двубоя с Чехия в Прага. Това бе неговият дебют с националната фланелка за мъжкия отбор на Англия.

Челси е по-близо до Алекс Скот от Ливърпул
Челси е по-близо до Алекс Скот от Ливърпул

Преди да бъде повикан в представителния отбор, Скот беше неизменен титуляр в състава до 21 години и част от отбора, спечелил Европейското първенство през 2025 г.

Първият мач на Борнемут след паузата за международни срещи е гостуването на Челси в събота, 10 октомври. Пет дни по-късно тимът на Марко Розе ще изиграе и първото си домакинство от груповата фаза на Лига Европа срещу Щурм (Грац).

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Снимки: Gettyimages

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