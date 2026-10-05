Пикфорд участвал в гонка с полицията

Титулярният вратар на английския национален отбор Джордан Пикфорд е бил преследван от полицията със скорост от 50 мили в час (около 80 км/ч), след като едва не е предизвикал тежка катастрофа със своето Ламборгини.

Стражът на Евертън, който е на 32 години, е принудил двама водачи да набият екстремно спирачки, за да избегнат сблъсък. Непосредствено след това той е увеличил скоростта, докато зад него се е движил полицейски патрул с включени светлини и сирени.

Инцидентът се е разиграл около 15:00 часа на 14 април в Нътсфорд, графство Чешър, в непосредствена близост до дома на футболиста. Английският национал е управлявал своя джип Ламборгини Урус на стойност 165 000 паунда.

Случаят се е развил три дни след равенството 2:2 на водения от Дейвид Мойс тим при гостуването на Брентфорд и само пет дни преди загубата с 1:2 в мърсисайдското дерби срещу Ливърпул.

Полицай Сесил Рикардо тъкмо излизал от районното управление в Нътсфорд, когато забелязал синия автомобил с висока проходимост с персонализиран регистрационен номер с името на вратаря.

В писмените си показания служителят на реда от полицията в Чешър посочва:

„Видях син Ламборгини Урус да се движи по Принцес Стрийт. Когато стигна до кръстовището с Тофт Роуд, автомобилът напълно пренебрегна маркировката за предимство и навлезе на пътя, принуждавайки две превозни средства да спрат аварийно, за да избегнат удар. След това Ламборгинито ускори по Тофт Роуд. Включих светлинната и звуковата сигнализация и се опитах да го настигна. В определен момент скоростомерът ми показваше 50 мили в час, а джипът все още се отдалечаваше, при ограничение на този участък от 30 мили в час.“

Униформеният отбелязва, че шофьорът няма как да не е чул и видял сигналите, след което е отбил след кратко преследване.

„Приближих се до шофьорското място, а водачът се легитимира като Джордан Пикфорд. Предупредих го, че е извършил нарушение за шофиране без дължимата грижа и внимание, и му съставих акт. Той не даде никакъв отговор.“

Полицията в Чешър повдигна официално обвинение на Пикфорд на 23 септември по опростена съдебна процедура с един съдия. Миналия петък вратарят се призна за виновен онлайн и отбеляза опцията за лично явяване в съдебната зала, опитвайки се да избегне отнемане на книжката.

„Бих искал да присъствам в съда, за да изложа своите смекчаващи вината обстоятелства“, написа футболистът в своето заявление.

Пикфорд ще се изправи пред магистратския съд в Честър на 7 декември. Нарушението за невнимателно шофиране предвижда от 3 до 9 контролни точки или лишаване от право да се управлява автомобил.

Ламборгини Урус ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунди и развива максимална скорост от около 305 км/ч (190 мили в час).

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: England goalkeeper Jordan Pickford has pleaded GUILTY to careless driving after almost causing a crash in his £200,000 Lamborghini. Pickford ignored a give way sign, forcing TWO cars to slam on their brakes, before speeding away. Police pursued him in a 30mph zone, with an officer saying Pickford was still pulling away while the police car was travelling at 50mph. He will appear in court on December 7. — @MirrorFootball — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 5, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago