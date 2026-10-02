Доайенът на леката атлетика в Мездра Георги Митев навърши 80 години

На 2 октомври 2026 г. един от доайените на леката атлетика в България, почетният гражданин на община Мездра Георги Митев навърши достолепните 80 години. По този повод кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи поздравителен адрес до юбиляра.

“Уважаеми г-н Митев, за мен е изключителна чест и удоволствие да Ви поздравя най-сърдечно по случай Вашата 80-годишнина!, се казва в поздравителния адрес.

През годините Вие се доказахте не просто като първокласен треньор и учител, а и като истински съвременен будител на несломимия спортен дух. С неуморен труд, търпение, желязна дисциплина и огромно сърце Вие превърнахте лекоатлетическата писта във втори дом за поколения спортисти.

Вашата всеотдайност към Царицата на спортовете е пример и вдъхновение за младите хора, която ще остави трайна следа в историята не само на леката атлетика, но и на физкултурата и спорта като цяло в нашата община, региона и страната.

Вие научихте своите възпитаници на най-важните житейски уроци: как да преодоляват препятствията с високо вдигната глава, как да вярват във възможностите си и как да побеждават с достойнство. Вашите успехи не се измерват само със спечелените медали и постигнатите рекорди от Вашите състезатели, а и с изграждането им като силни, мотивирани и успешни личности.

В този празничен ден Ви пожелавам от все сърце крепко здраве, бодър дух и дълголетие! Нека пламъкът на спортната Ви страст никога не гасне, а признателността и обичта в очите на Вашите ученици да бъдат най-голямата Ви награда.

Честит юбилей!“

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Георги Митев е роден на 2 октомври 1946 г. в Берковица.

Той е бивш национален състезател по ски бягане и лека атлетика, майстор на спорта.

След приключване на спортната си кариера е треньор в родния си град, в спортното училище във Враца, а от 1982 г. до пенсионирането си през 2011 г. е треньор по лека атлетика в Ученическата спортна школа, ДФС Локомотив (Мездра) и СКЛА Атлет (Мездра), както и учител по физическо възпитание и спорт в градските училища.

Повече от три десетилетия Георги Митев е неразривно свързан с развитието, възхода и най-големите успехи на Царицата на спортовете в гр. Мездра. През този период неговите възпитаници печелят повече от 250 шампионски титли на България и над 500 медала от държавни първенства, балканиади и международни състезания.

Сред тях са:

• Митко Ценов - участник на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. и на дузина световни и европейски първенства, европейски шампион за младежи до 23 г., национален рекордьор за мъже и младежи до 23 г. в дисциплините 3000 м стипълчейз и 2000 м с пр., както и на 3000 м в зала за юноши старша възраст;

• Йоло Николов - многократен шампион на страната в средните и дългите бягания, личен треньор на националните рекордьори и многократни шампиони на страната Милица Мирчева, Иво и Мартин Балабанови, Мирослав Спасов, Дева-Мария Драгиева и др.;

• Борис Воденичаров - бивш наставник на националния рекордьор в тласкането на гюле Георги Иванов и личен треньор на националната състезателка в хвърлянето на копие Михаела Петкова;

• футболистът Цветан Генков - бивш национал и голмайстор на „А” група;

• лекоатлетът Цветан Станкулов - участник на Световното първенство в Токио 1991 и национален рекордьор в щафетата 4x400 м;

• многократните републикански шампиони Силвия Петрова, Слави Маринов и др.

По негова инициатива от 2001 г. насам в гр. Мездра ежегодно се провежда Общински турнир по футбол на малки врати, а от 2003 г. - Национален шосеен пробег „3 март“, който няколко години поред е включен в спортния календар на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

Напълно заслужено три пъти - през 2002-а, 2006-а и 2009 г., Георги Митев е определен за Треньор на годината в община Мездра.

С решение на Общинския съвет през 2012 г. той е удостоен със званието "Почетен гражданин на община Мездра” за принос в развитието на спорта.

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