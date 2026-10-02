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Дуплантис ще пропусне предстоящия сезон в зала, за да се фокусира върху възстановяването си

  • 2 окт 2026 | 16:10
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Многократният световен рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис ще пропусне целия сезон 2027 в зала, за да се фокусира върху възстановяването си и подготовката си за сезона на открито, съобщи Шведската лекоатлетическа федерация.

26-годишният Дуплантис е предпочел да си даде по-голяма почивка от обикновено след изтощителния сезон, който имаше.

В края на кампанията световният и олимпийски шампион се оплакваше от проблеми в крака, заради което и пропусна финала на Диамантената лига в Брюксел. Той все пак се завърна за турнира с рекорден награден фонд - Ultimate в Будапеща, където записа постижението от 6.20 метра. То му бе достатъчно за победата, но не и за нов световен рекорд, който можеше да му донесе допълнителен бонус.

"Взех решение да дам допълнително време на тялото си за възстановяване, за да мога да бъда отново в най-добра форма по време на състезания. Фокусът ми е да направя една добра подготовка и да бъда готов за сезона на открито през 2027 година", каза Дуплантис пред сайта на шведската федерация.

Дуплантис, който е двукратен олимпийски шампион и трикратен световен шампион в овчарския скок, направи последната си поправка на световния рекорд през март тази година. В Мюнхен той преодоля 6.31 метра.

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Снимки: Imago

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