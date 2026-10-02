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Откриха обновената атлетическа писта в Мизия

  • 2 окт 2026 | 14:15
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Откриха обновената атлетическа писта в Мизия

Обновената лекоатлетическа писта и спортната база на ОУ “Цанко Церковски“ в Мизия бяха официално открити в рамките на Европейската седмица на спорта #BeActive. Проектът е реализиран с финансиране от държавния бюджет на стойност 500 000 евро. Обновената база включва лекоатлетическа писта, съоръжения за скок на дължина и тласкане на гюле, зона за стрийт фитнес, осветление и трибуни. Тя ще се използва за часовете по физическо възпитание, тренировките на СК „Мизия“ и провеждането на спортни събития.

На откриването присъстваха кметът на Мизия Валя Берчева, националният рекордьор в скока на дължина Ивайло Младенов и представители на спортната общественост и гости.

Българската федерация по лека атлетика изразява благодарността си към Община Мизия, кмета Валя Берчева и всички, допринесли за реализирането на проекта, за усилията им да осигурят съвременни условия за спорт на децата.

Снимка: Фейсбук БФЛА

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