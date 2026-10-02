Елвис Чебой се прицелва в нов триумф на маратона в Торонто

Световният сребърен медалист за юноши на 10 000 метра от 2014 година Елвис Чебой се надява да пренесе отличната си спортна форма на класическата дистанция от 42,195 километра по време на маратона в Торонто на 18 октомври. 31-годишният атлет се завръща на добре познато за него трасе. Именно в Торонто през 2023 година той дебютира с победа на маратонската дистанция в кариерата си, спирайки хронометрите на 2:09:20 часа. Тогава той изпревари убедително етиопеца Адугна Такеле (2:10:26 часа) и Алфред Кипчирчир (2:10:56 часа).

При опита си за защита на титлата през 2024 година кениецът остана осми с резултат 2:12:52 часа. След като пропусна състезанието през 2025 година, сега Чебой се завръща с амбицията отново да стъпи на върха по улиците на канадския мегаполис.

Бегачът признава, че има специална връзка с Торонто, където постигна първия си голям триумф и личен рекорд в кариерата.

“Мисля, че първото ми бягане в Торонто бе и първият път, когато спечелих маратон. Бях толкова горд със себе си – първа победа и личен рекорд. Това беше огромно постижение за мен“, сподели атлетът пред организаторите на състезанието.

Чебой се подготвя изключително интензивно, за да натрупа необходимата издръжливост и сила за челната битка. Той разкри, че седмичният му километраж достига между 185 и 190 километра.

“Доволен съм от подготовката си. Понякога тренирам сам, а три дни в седмицата бягам в група. Всичко зависи от програмата – ако е дълго бягане от порядъка на 40 километра, бягаме заедно. Всичко се развива добре. Не мога да обещая победа, но се намирам в отлична форма“, допълни кениецът, като подчерта, че атмосферните условия и реакцията на тялото в деня на старта също ще бъдат ключови фактори.

През 2026 година Чебой вече демонстрира отлични резултати на канадска земя. На 24 май той триумфира на маратона в Отава с време 2:09:22 часа.

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Снимки: Gettyimages