От стартовите блокчета до големите мечти: Мисията на Туаниша Тери отвъд лекоатлетическата писта

Въпреки че пропусна целия състезателен сезон през 2026 година поради травма, олимпийската и световна шампионка в щафетата 4х100 метра Туаниша Тери намери начин да се включи в дебютното издание на Световното първенство Ultimate на Световната атлетика.

Американската спринтьорка, която успешно се изявява и като автор на детски книги, подкрепи спортния форум в Будапеща. Тя организира среща с автографи и подари екземпляри от творбите си на децата, участващи в специалното предизвикателство за млади таланти. Инициативата бе водена от звездите Лециле Тебого и Мелиса Джеферсън-Уудън и бе част от медийната програма преди старта на състезанията, озаглавена “Денят преди това“.

“Беше изключително забавно. За мен бе истинско удоволствие да наблюдавам как Мелиса и Лециле общуват с децата“, сподели Тери. “Като спортисти от техния ранг, те притежават силата да вдъхновяват подрастващите и да ги карат да вярват, че един ден също могат да достигнат тези върхове.“

През останалата част от уикенда Тери зае място на трибуните, за да подкрепя своите съотборници, включително близката си приятелка Джеферсън-Уудън.

“Атмосферата беше невероятна, а самата надпревара – изключителна“, отбеляза тя. “Беше страхотно да видя съотборниците ми в действие. Мелиса и Кени Беднарек бяха фантастични на 100 и 200 метра, записвайки най-добри постижения в света.

Тери се състезава от деветгодишна възраст. През годините 27-годишната атлетка забелязва, че голяма част от нейните най-верни почитатели, които тя нарича “Тий-Бейбис“, са именно малки деца. Желанието да изгради по-силна връзка с тях я подтиква към писането.

“Исках да насърча любовта към четенето сред децата и семействата им. Точно тогава се появи и възможността да напиша първата си книга“, разказва Тери. “След като я завърших, реших, че няма защо да спирам дотук. Направих втора, после трета, и така се роди цяла поредица.“

Трилогията “Световните приключения на ТийТий“ включва едноименната първа част, продължението “Малки стъпки, големи победи“ и най-новото издание – “Пътуване по вълшебните писти“.

“Чрез тези истории мога да им покажа, че и те са способни да постигнат всичко това“, добавя спринтьорката. “Книгите дават пример на децата и им позволяват да припознаят себе си в героите.”

“Стартови блокчета за сбъдване на големи мечти”

Благотворителността винаги е заемала важно място в живота на Тери. Желанието ѝ да помогне в по-голям мащаб, а не просто с епизодични прояви в старото ѝ училище, води до основаването на неправителствената организация “Стартови блокчета за сбъдване на големи мечти“.

“Организацията осигурява менторство, образование и ресурси на талантливи младежи, изправени пред социално-икономически трудности“, обяснява тя.

Интересът към първата менторска програма надминава всички очаквания – кандидатурите заваляват за броени дни, което налага приемът да бъде прекратен две седмици предсрочно. Тери привлича около 20 специалисти от различни области – от спорта и армията до света на финансите.

Индивидуалните срещи подготвят младежите за предизвикателствата както на пистата, така и извън нея. Менторите се срещат със своите възпитаници минимум веднъж месечно, макар че много от тях поддържат още по-редовен контакт.

“Една майка сподели с нас колко е благодарна за възможността дъщеря ѝ да се научи на самостоятелност и увереност“, споделя Тери. “Виждам как децата израстват пред очите ми. Някои от тях дори стартираха собствени малки инициативи, като например образователни уроци. Целта ми е да им дам стабилна основа за живота – от финансова грамотност до умения за общуване и представяне на интервюта.

Хората, които изградиха шампионката

Самата Тери приема своите житейски наставници не просто като официални ментори, а като неделима част от общността, която я подкрепя по пътя ѝ към върха.

Нейният баща играе ключова роля в моментите на колебание, когато изтощителните тренировки я карат да се съмнява в бъдещето си в леката атлетика.

“Баща ми винаги повтаряше: ‘Започнеш ли нещо, трябва да го довършиш.’ “Що се отнася до леката атлетика – ако започнех даден сезон, бях длъжна да го завърша. Ако през следващата година решех да се откажа, нямаше проблем, но веднъж захванала ли се с нещо, трябваше да стигна до края“, си спомня тя.

Сериозен принос за развитието ѝ имат и нейните треньори през годините: Кармен Джаксън в гимназията, Карил Смит Гилбърт в университетските години и настоящият ѝ наставник в клуб Стар Атлетикс – Денис Мичъл.

Специално място сред вдъхновителите ѝ заема и легендата в спринта Кармелита Джетър, която изненадващо я посещава по време на първата ѝ година в Университета на Южна Калифорния.

“Тя ми написа послание върху снимка, в което ме призова да бъда най-големият си поддръжник и никога да не се предавам. Пазя този скъп спомен и до днес в безупречно състояние“, заключи Тери.

Лекоатлетката Тери е убедена, че дори една-единствена смислена среща може да промени съдбата на един млад човек. Поради тази причина тя посвещава значителна част от времето си на работата с подрастващите и тяхното развитие.

“Възможността да давам увереност на децата и да им показвам: “Някога бях на вашето място, а днес съм тук“, е нещо, което истински ме вдъхновява“, споделя Тери. “Това е сред основните ми стремежи, особено чрез книгите, които пиша. Независимо дали съм на лекоатлетическата писта или извън нея, винаги търся нови начини да подкрепям младото поколение.“

Нейната отдаденост проличава ясно, когато майката на млада почитателка на име Кирстен се обръща към нея с молба да запише видеопоздрав за рождения ден на дъщеря ѝ. След като установява, че семейството живее само на около 40 минути от събитието във Флорида, в което тя участва, Тери решава да направи нещо още по-специално – да се срещне с Кирстен лично.

Водена от подкрепата, която самата тя е получавала през цялата си спортна кариера, Тери си поставя за цел да изгради подобно чувство за сплотеност и за другите.

“Искам инициативата “Стартови блокчета за големите мечти“ да се разрасне далеч отвъд границите на Флорида“, допълва тя. “Мечтая един ден младежите, които подкрепяме, да се срещат на живо, да създават трайни приятелства и да се чувстват част от по-голяма общност.“

Тери чертае мащабни планове за бъдещето. Желанието ѝ е нейните книги да намерят място в училищата из целите САЩ, да издаде нови заглавия и да се утвърди като водещ мотивационен лектор. Най-важното за нея обаче остава запазването на силната връзка с младежите и след края на професионалния ѝ спортен път. Наред с тези проекти тя възнамерява да открие и детски център в близост до дома си, с перспектива той да се превърне в успешна франчайз верига.



Снимки: GettyImages и World Athletics

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