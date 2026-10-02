Лондонският маратон през 2027 г. ще определи британските квоти за Пекин и Лос Анджелис

Двойното издание на Лондонския маратон през 2027 година ще приеме шампионата на Великобритания по маратон и ще послужи като официална квалификация за Световното първенство в Пекин през 2027 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., потвърдиха организаторите на престижната надпревара.

За първи път в историята си и като еднократно събитие, състезанието ще се проведе в рамките на два дни – на 24 и 25 април. Елитният старт при мъжете ще бъде в събота, докато дамите ще бягат в неделя. Събитието отново ще определи шампионите на Обединеното кралство – титли, спечелени през 2026 година от Eйлиш Макколган и Махамед Махамед, като този път залогът включва и визи за два големи международни форума.

За Световното първенство в Пекин първите двама британски състезатели при мъжете и жените ще получат право на участие, при условие че са покрили квалификационните нормативи на Световната атлетика – 2:06:00 часа за мъже и 2:23:20 часа за жени – преди или по време на самия маратон.

Критериите за Олимпийските игри са още по-директни: първият британец и първата британка, пресекли финалната линия, ще бъдат предварително селектирани за Лос Анджелис 2028. Условието е да покрият олимпийските нормативи, които предстои да бъдат обявени до края на годината. За да потвърдят окончателно мястото си в олимпийския отбор на Великобритания, атлетите ще трябва да защитят добрата си форма и с представянията си през сезона през 2028 година, като пълните детайли ще бъдат оповестени в селекционната политика на Британската атлетическа федерация.

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Снимки: Gettyimages