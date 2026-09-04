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Саръбоюков след финала в Брюксел: Искам да съм най-добрият и знам, че един ден ще е така

  • 4 сеп 2026 | 23:25
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Божидар Саръбоюков завърши четвърти във финала на Диамантената лига в Брюксел с 8.00 метра, но сподели, че не е удовлетворен от това свое представяне.  

“Според мен няма да е достойно, ако кажа, че съм доволен. Мисля, че сте запознати какви са моите, цели, очаквания и за какво се боря винаги. Радвам се, че участвах на финала, но имаше някои премеждия, които се случиха и проблеми през сезона, за да мога да имам по-добри постижения през сезона. Фалът в последния опит е може би милиметри, като опитът беше над 8.25 м. Трудно можех да се преборя за първо и второ място, дори не можех. Но третото място може би щеше да е по-добре”, каза Саръбоюков пред Max One след състезанието. 

Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1
Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

“Имах няколко вируса през сезона, дадох си почивка след Европейското и отново се сблъсках с вирус. Цялостното представяне мисля, че е добре като по-постоянни изяви в Диамантената лига. Искам да съм най-добрият и знам, че един ден ще е така. Това лято постигнах национален рекорд, постигнах два хубави резултати, но в България. Тези добри резултати и постоянство трябва да ги показвам и в чужбина. Тези загуби, които са в моята глава, ме мотивират много повече. Вече съм много уморен - и физически, и психически. За мен това е първата толкова дълга година, но въпреки това с удоволствие и нетърпение чакам Ultimate. Надявам се това да е ми е било за урок и за мотивация”, добави възпитаникът на Димитър Карамфилов. 

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Снимки: Gettyimages

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