Байерн (Мюнхен) предлага рекордна заплата на Майкъл Олисе, но преговорите се очертават сложни

Байерн (Мюнхен) се подготвя за трудни преговори относно удължаването на договора на крилото Майкъл Олисе, съобщава германското издание „Билд“. За да задържат французина, баварците са готови да му предложат най-високото възнаграждение в отбора в размер на 25 милиона евро на сезон. Същата сума получават нападателят Хари Кейн и полузащитникът Джамал Мусиала, чийто нов контракт се очаква да бъде официално обявен непосредствено след паузата за мачовете на националните тимове.

Към момента обаче нито самият Олисе, нито неговият агент Глен Туенебоа са дали ясен знак дали играчът е готов да се обвърже дългосрочно с клуба. По силата на настоящото си споразумение фланговият футболист заработва по 14 милиона евро годишно. Основно искане от страна на обкръжението на французина е вписването на откупна клауза в новия договор. От ръководството на Байерн категорично отричат подобна клауза да присъства в действащия му контракт.

Информацията сочи, че клубът би се съгласил на опция за освобождаване единствено при условие, че заложената сума надхвърля границата от 200 милиона евро. Междувременно развитието около френския футболист продължава да се следи с интерес от Реал Мадрид и Ливърпул.

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