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Румениге с коментар за това дали Байерн ще прави нови опити за Виртц

  • 29 сеп 2026 | 18:21
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Румениге с коментар за това дали Байерн ще прави нови опити за Виртц

Байерн (Мюнхен) за момента няма намерение да прави повторен опит да привлече Флориан Виртц, увери легендата на баварците Карл-Хайнц Румениге, който понастоящем е член на надзорния съвет на клуба. Германският гранд искаше Виртц през лятото на 2025-а, но в крайна сметка Ливърпул спечели битката за него, плащайки 125 милиона евро. Бившият играч на Байер (Леверкузен) обаче все още не може да разгърне целия си потенциал на "Анфлийлд", въпреки че е твърд титуляр. В последните седмици се появиха информации, че от "Алианц Арена" следят как се развива кариерата на Виртц в Ливърпул и са готови през следващото лято отново да опитат да го вземат, ако трудностите за него в Англия продължат. Румениге заяви, че в Байерн има достатъчно играчи за позицията на плеймейкър, за да харчи клубът толкова много пари за Виртц.

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"Първо, това не е моя работа (б.ред. - трансферите на клуба). Освен това не трябва да забравяме, че Джамал Мусиала и Серж Гнабри вече играят на тази позиция, а за нея има други опции като Исмаел Сайбари. Няма нужда да се купува четвърти играч за сумата, която вероятно би струвал Виръц. Затова казвам: всяка стъпка на даден играч трябва да бъде внимателно обмислена предварително.

Дали съм изненадан от това, че изпитва трудности в Ливърпул? Честно казано, да. Останахме с впечатлението, че той премина в Ливърпул, тъй като тогавашният мениджър Арне Слот му е обещал позицията на „десетка“ – същата, на която игра и в Леверкузен. Това беше важен фактор при решението му да се присъедини към Ливърпул. Нямаше съществени разлики във финансово отношение. Той взе решението си, а ние го приехме. Дали на по-късен етап е възможно нещо друго? Не знам. Въпросът е дали Виртц е щастлив в Ливърпул. Не мога да преценя това. С Ули (Хьонес) поддържахме връзка с родителите му известно време. След това те взеха друго решение и ние го уважихме", заяви Румениге.

В Ливърпул взеха решение за Флориан Виртц
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