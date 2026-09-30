Нидерландия остана без титулярен бранител

Нидерландия и новият селекционер на тима Чави Ернандес се изправиха пред нов кадрови проблем. Става въпрос за това, че титулярният бранител на "лалетата" Ян Пол ван Хеке се е контузил и няма да играе в следващите два мача от Лигата на нациите.

Защитникът на Тотнъм получи контузия в стъпалото по време на последната тренировка, след което напусна лагера на националния отбор. Ван Хеке изигра пълни 90 минути в първите два мача на Нидерландия в Лигата на нациите, но натоварванията очевидно си казаха думата и го извадиха от сметките за гостуването на Гърция в Солун утре вечер, както и за двубоя срещу Сърбия в Айндховен (4 октомври).

Jan Paul van Hecke won’t travel to Thessaloniki with the squad. ❌



The defender got injured during the away game against Serbia and will return to Tottenham Hotspur.



Get well soon, JP! 🧡 pic.twitter.com/4i00s1Xk6K — OnsOranje (@OnsOranje) September 30, 2026

Това е поредният проблем, с който се сблъсква Чави, след като от състава му вече отпаднаха Донийл Мален и Джъстин Клуйверт, а по време на сблъсъка с Германия травма получи и титулярният нападател Браян Броби. След срещата лагера на тима напусна и Лутшарел Хеертруйда. В мача със Сърбия пък се контузи Коди Гакпо, а сега Нидерландия остава и без Ван Хеке.

От младежкия национален отбор на Нидерландия в мъжкия тим отново бе повикан полузащитникът на Фейенорд Гивай Зехиел.

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Снимки: Imago