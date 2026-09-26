Байерн (Мюнхен) следи един от шампионите на Испания

Настоящата пауза за националните отбори се очертаваше спокойна за Маркос Йоренте, но може би не съвсем. Универсалният играч, който може да действа като бек, опорен халф, вътрешен полузащитник, нападател и дори централен защитник, се оттегли от националния отбор по собствено желание след спечелването на Световното първенство и сега се наслаждава на няколко дни почивка след лято, изпълнено с празненства и щастие. Той е един от малкото футболисти, докоснали върха в САЩ, който не е в списъка на Луис де ла Фуенте за мача срещу Англия, и единственият, който отсъства по свое решение.
Докато Йоренте е съсредоточен върху настоящето, семейството и почивката, от Германия пристига интересна новина за него: Байерн (Мюнхен) следи отблизо ситуацията около него. Въпреки оттеглянето си от националния отбор, той е само на 31 години и всеки сезон се представя на изключително ниво. Ключов фактор е, че договорът му изтича през юни 2027 г., което означава, че от януари ще бъде свободен да преговаря и подпише с всеки друг клуб за следващия сезон. Интересът не е случаен – Байерн е колос в европейския футбол, който се подсили с амбицията отново да се бори за Шампионската лига и би могъл да отправи сериозна финансова оферта, пише “Ас”.
Въпреки това Йоренте е специфичен футболист. Той се ръководи от усещанията, моментното си състояние и настроение. Води начин на живот, който, както сам е признавал, не би могъл да поддържа например в Англия. Играчът неведнъж е заявявал, че няма да удължава изкуствено кариерата си (дори е намеквал за край през 2030 г.) и се отказа от най-добрия национален отбор в света, за да даде приоритет на физическото си състояние.
В Атлетико са спокойни. Клубът работи по подновяването на договора му и разчита на футболист с все по-голяма тежест в съблекалнята. Той е един от капитаните след напускането на Гризман и Хименес и е сред големите емблеми на „чолизма“. С Коке и Облак като единствените по-опитни играчи в състава, Йоренте може да завърши кариерата си в клуба като първи капитан.
Това е осмият му сезон в Атлетико, за който има 308 мача и е един от играчите, които най-силно се идентифицират с клуба и ценят начина си на живот в Мадрид.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google