В Байерн посетиха Октоберфест, заканиха се на Борусия (Д) и отговориха на Ямал

Звездите, треньорите и ръководството на Байерн (Мюнхен) направиха традиционното си посещение на Октоберфест в баварския град. Придружени от семействата си, важните фигури при германския шампион не криеха доброто си настроение, преди да влязат в прословутата шатра "Кефер".

The team arrived at their traditional Oktoberfest visit today



🎥 @kerry_hau pic.twitter.com/3Q814Oj3Up — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 20, 2026

Звездите на Байерн Хари Кейн и Майкъл Олисе бяха сред най-следените, като англичанинът с удоволствие позира с халба бира в ръка. Станалият вече прословут с кратките си интервюта и доста срамежливо поведение французин пък в свой стил не даде никакви изявления. Олисе дойде на Октоберфест със синя плетена шапка с виолетов кръст и тъмни слънчеви очила.

Капитанът Мануел Нойер влезе сам на празненството на Байерн – без съпругата си Аника. Друг акцент беше бременното коремче на жената на Конрад Лаймер - Инес-Сара Лаймер, като двамата очакват второто си дете. Впечатление направи и Алфонсо Дейвис, който носеше огледални спортни очила с баварските цветове бяло и синьо по рамката.

Es ist 𝐖𝐢𝐞𝐬𝐧-Zeit! 🍻



Viel Spaß auf dem Oktoberfest, Jungs! 🫶 pic.twitter.com/kyyWPudWyc — FC Bayern München (@FCBayern) September 20, 2026

С Олисе се пошегува президентът на Байерн Херберт Хайнер, който каза пред „Билд“: „Като изпие една-две халби бира, със сигурност ще се отпусне малко! След това шефът на надзорния съвет добави за френското крило: „Все пак трябва да се каже едно: той е и спокоен тип, просто не го показва толкова публично. Но ние го привлякохме, за да играе футбол, а не за забавление. Като цяло, когато си с него в частна обстановка, той е доста готин пич.“

Bayern bosses at Oktoberfest talking about being behind Dortmund in the table



• Jan-Christian Dreesen: "We're completely relaxed about it, it's wonderful. Everyone keeps writing that the league is boring, but I can't see that at all. We're Dortmund's pursuers and we'll… pic.twitter.com/yGPqGnJyE9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 20, 2026

Иначе шефовете на Байерн дадоха и други любопитни изявления. Запитан за факта, че лидер в момента е Борусия (Дортмунд), който има само победи дотук, изпълнителният директор на баварците Ян-Кристиан Дреезен каза: „Напълно спокойни сме, прекрасно е. Всички винаги пишат, че лигата е скучна, но аз не виждам такова нещо. Ние сме преследвачът на Дортмунд и със сигурност ще ги преследваме!“

Президентът Херберт Хайнер добави: „Трябва да гледаме нещата в перспектива. Вкарахме 14 гола в четири мача и допуснахме само два. Равенството 0:0 с Шалке – такива неща се случват. Дори тогава бяхме доминиращият отбор. Решаващ е начинът, по който играе отборът, колко вдъхновяващи са мачовете. Почти бих казал: Страхотно е за гледане! Това е чудесно. А сметките се правят накрая. Тогава, разбира се, искаме да сме на върха.“

Почетният президент Ули Хьонес също нямаше от какво да се оплаче и заяви пред „Билд“: „Когато спечелиш със 7:0, всичко е наред!“

Директор на Байерн захапа Ямал след разгрома в Бундеслигата

Хайнер иначе, също както вече направи и Макс Еберл, отговори на изявленията на Ламин Ямал и наблегна, че Хари Кейн заслужава най-много да спечели "Златната топка": "Хари Кейн отбеляза 60 гола в Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига, стана шампион на Германия, спечели Купата на Германия, достигна полуфиналите на Шампионската лига и изигра много добро световно първенство. Не знам какво още трябва да направиш, за да спечелиш „Златната топка“.

Herbert Hainer on the Ballon d'Or and Lamine Yamal's statements: "Harry Kane scored 60 goals in the Bundesliga, Pokal and Champions League, became German champion, won the DFB Pokal, reached the semifinals of the Champions League, played a very good World Cup. I don't know what… pic.twitter.com/9ZRHQDIzyn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 20, 2026

Ламин Ямал със сигурност е много добър играч и го очаква великолепно бъдеще, но ако вземем предвид всичко, което се случи през миналия сезон, тогава има само един победител – и това трябва да е Хари Кейн.

Благодарение на дългата пауза за националните отбори, в следващите дни няма да има тренировки за звездите на Байерн. На въпроса колко халби бира са позволени днес, Хайнер отговори с усмивка: „Колкото могат да поберат. Днес всеки има пълна свобода. В абсолютно настроение за Октоберфест сме! След мача в петък и сега с две седмици без двубой – рядко сме преживявали такова нещо на фестивала. Ще му се насладим.“

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Снимки: Imago