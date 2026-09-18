Кейн за „Златната топка“: Не обичам да обсъждам себе си, 73-те гола говорят сами

Хари Едуард Кейн (роден 1993 г. в Лондон) ни посреща в една от залите на „Алианц Арена“ в Мюнхен около 23:50 ч. вечерта, веднага след изигран мач. Хари е изключителен професионалист във всяко едно отношение. Това важи и за ангажимента му да отдели време на „Марка“ независимо от часа, включително и за специални снимки. ХК позира със симпатията на истински футболен джентълмен.

Да започнем с Шампионската лига. Спечелихте всичко на клубно ниво в Германия и затова турнирът изглежда като най-голямото ви предизвикателство с Байерн.

Да, точно така. Миналогодишното издание беше наистина добро за нас: завършихме втори в основната фаза със седем победи и една загуба. След това имахме много силни мачове: Аталанта, Реал Мадрид... Този беше много специален, както и срещу Пари Сен Жермен, разбира се. Два невероятни мача за феновете. Трудно преглътнахме загубата с малка разлика. Бяхме много близо, имахме увереността и качеството, необходими за участие на финала. Но това е Шампионската лига: всичко се решава от много малки детайли.

А тази година?

Целта е да направим горе-долу същото и тази последна крачка. Този отбор на Байерн притежава необходимия глад като група, като екип, а също и правилния треньор.

#LaPortada 🗞️ "No me gusta hablar de mí, los 73 goles hablan por sí solos"



‼️ Este viernes, ENTREVISTA EXCLUSIVA a HARRY KANE pic.twitter.com/pC7UNKmkuj — MARCA (@marca) September 17, 2026

Финалът ще бъде в Мадрид, а в основната фаза ще трябва да се изправите срещу Атлетико.

Да. И мисля, че никога не съм играл срещу тях, ще ми бъде за първи път. Атлетико показаха колко добри могат да бъдат. Те стигнаха до полуфиналите в последното издание на Шампионската лига и имат цялото ми уважение: ще бъде труден мач, но ще бъдем подготвени. На този стадион („Метрополитано“- б.р.) загубих финал в Шампионската лига (с Тотнъм - б.р.) и беше тежък момент. Надявам се да се завърна и историята да е различна.

Harry Kane on the Champions League final being held in Madrid's Metropolitano Stadium: "I lost a Champions League final in that stadium with Spurs, and it was a tough moment. I hope to return and have a different story this season" [@marca] pic.twitter.com/hjq8RkGwWn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

Вие сте необичаен случай: колкото повече напредва възрастта Ви, толкова повече голове бележите. Каква е тайната Ви?

Една от тях вие я познавате добре (Хари има предвид личния си спортен лекар, мадридчанина Алехандро Елориага - б.р.). Алехандро изигра много важна роля за моя успех.

Какво Ви даде той, откакто работите заедно преди няколко години?

Алехандро играе фундаментална роля за сегашното ми състояние. Работим много в сянка. Вече сме заедно от шест години и половина (от март 2020 г. - б.р.) и той е една от основните причини да мога да се представям на това ниво и да играя в толкова много мачове. Не е случайно, че продължих да се подобрявам през тези години, тъй като, както някои смятат, на тази възраст представянето обикновено спада. Но в моя случай се случи почти обратното. Работата, която вършим с Алехандро, е изключително удовлетворяваща и за двама ни. Освен това той е страхотен човек и прекарваме много време заедно, така че, естествено, искам да му благодаря изключително много за цялата му работа.

А какви други тайни имате?

Понякога футболът е въпрос на момент и това, че съм в Байерн, със страхотния отбор до мен, ми позволява да вкарвам много голове и освен това да участвам в играта, да подавам, да се защитавам и всичко, което ми харесва, за да помагам на отбора. Честно казано, чувствам се толкова добре физически и психически... както никога досега! Трябва да се възползвам максимално от този момент, защото когато остарееш, времето не е вечно. Но сега съм в наистина добър период.

Не Ви ли омръзва да празнувате голове?

Никога. Да вкараш гол е най-хубавото възможно усещане. Това е невероятен прилив на адреналин. Има и огромно чувство на облекчение. Това е усещане, което знам, че ще ми липсва, когато спра да играя.

Вие сте един от кандидатите за „Златната топка“. Знам, че не обичате да говорите за заслугите си, но 73 гола в 65 мача (за Байерн и Англия през сезон 25/26 - б.р.)... може би заслужават награда.

Сложно е. Никога не съм обичал да говоря твърде много за себе си. Единственото, което бих казал, е, че миналият сезон беше невероятен, както на лично, така и на отборно ниво. Беше, с голяма преднина, най-добрият сезон в живота ми. Вярно е, че да стигнеш до 73 гола, второто най-високо постижение в историята (след 82-та гола в 69 мача на Лионел Меси през сезон 11/12 - б.р.), говори само по себе си. Изключително съм горд с това. Мога само да благодаря на съотборниците си и на всички, които ми помогнаха това да стане възможно. Но „Златната топка“ не е в моите ръце. Зависи от хората, които гласуват. От моя гледна точка, миналият сезон вече е в миналото. Сега съм съсредоточен върху настоящия и нямам търпение да видя какво още мога да направя. Знам, че ще се говори много за „Златната топка“ до октомври, защото това е голяма награда.

Do you think Harry Kane should win the Ballon d’Or? 🤔 pic.twitter.com/AyHK1XnHLp — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 18, 2026

Има едно любопитно нещо, Хари. Това издание за 2026 г. за първи път е в Лондон. Какво Ви подсказва това?

Да, много хора ми го казаха и може би това е добра поличба. Разбира се, фактът, че е в родния ми град, би го направил още по-специално. Така че да, странно е усещането, че ще се проведе там тази година. Ще трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи.

Винаги отдавате заслуженото на съотборниците си. Направихте го и при получаването на „Златната обувка“. Ако спечелите трета „Златна обувка“, това ще Ви нареди на историческия подиум редом до Меси (шест) и Кристиано Роналдо (четири). Никой друг освен тях двамата не е печелил три.

Меси и Роналдо доминираха във футбола в продължение на цяло поколение. Те са двама от най-великите в историята. Да бъда част от този разговор вече е нещо специално. Това е цел. Като нападател от мен се очаква да вкарвам голове. „Златната обувка“ не е единствената ми цел, но, разбира се, знам, че ако я спечеля, ще помогна и на отбора. Така че всичко това просто ме мотивира. Всеки път, когато спечеля една, искам още една, а после още една, и този път няма да е по-различно. Надявам се и този сезон да съм там, вкарвайки колкото се може повече голове в Бундеслигата, и ще видим дали мога да спечеля още една.

Harry Kane on getting close to Messi and Ronaldo in terms of winning the Golden Shoe: "Messi and Ronaldo dominated football for an entire generation. They are two of the greatest players of all time. To be part of that conversation is already something special. It’s a goal. As a… pic.twitter.com/DHdjF3powc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

Между другото, с Меси се срещнахте в един спорен двубой на Световното първенство. Онзи полуфинал Англия – Аржентина. Но след края показахте огромно уважение един към друг. Как си спомняте онзи момент?

Очевидно за мен онзи ден беше тежък. Труден момент, когато отпаднахме по този начин. Но изпитвам огромно уважение към Меси. Гледах го как израства като футболист. Мисля, че той е просто невероятен играч, а също и невероятен човек, съдейки по това, което ми казват хората, които го познават. Срещал съм го само няколко пъти, но ми се струва много скромен човек. Винаги е поставял отбора пред себе си и мисля, че това е една от причините Аржентина да постигне такъв успех. От онзи ден си спомням, че го прегърнах и му пожелах късмет на финала. В крайна сметка това не беше нашето Световно първенство, но в това се състои то: най-добрите играчи се изправят един срещу друг на най-голямата сцена и, разбира се, винаги ще има губещ. В онзи ден, след загубата, се опитах да държа главата си високо и да покажа уважение към другия отбор. Мисля, че това беше важно, особено към Лео, заради това колко невероятен е бил през толкова много години във футбола.

Идвайки от Мадрид, трябва да Ви попитам за Жозе Моуриньо, бившия ви треньор в Тотнъм. Беше ли той „специален“ за вас?

Да, обожавам Жозе. Имахме наистина добри отношения в Тотнъм. Нещата не завършиха по начина, по който искахме, и фактът, че Жозе нямаше възможност да води отбора в онзи финал (Кейн има предвид финала за Карабао Къп през 2021 г., тъй като Моуриньо беше уволнен през април), беше тежък. Беше трудно и за мен. Но да, имах много добри отношения с него. Изиграх някои от най-добрите си мачове в Тотнъм по негово време. Спечелих „Златната обувка“ в първенството, а също и наградата за най-много асистенции в една и съща година. Той ми даде много свобода да бъда себе си, да играя и да се връщам назад, за да получавам топката. И мисля, че като човек той разбира всеки детайл от играта, било то с топка, без топка, тактически, със съдията... каквото и да е, той разбира всяка ситуация. Изпитвам огромно уважение към него. Вярно е, че не сме се виждали много, откакто напусна Тотнъм, но може би тази година ще се изправим един срещу друг в Шампионската лига и ще бъде хубаво да се срещна отново с него.

🎙️ @Juan_Castro_10: 'Coming from Madrid, I have to ask you about José Mourinho, your former manager at Tottenham. Was he someone “special” to you?'



Kane: "Yes, I love José. We had a really good relationship at Tottenham. It didn’t end the way we wanted it to, and the fact that… pic.twitter.com/t8TGXqOuT7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

Бихте ли казали, че с Жозе Реал Мадрид е още по-труден съперник за Байерн?

Реал привлече добри играчи, а Моу е страхотен треньор, който ще извлече най-доброто от футболистите, с които разполага. Мадрид винаги има едни от най-добрите играчи в света и тази година не е по-различно, както и миналата. Знаем, че има голяма вероятност да се изправим срещу тях по-късно в турнира. В Шампионската лига Реал Мадрид винаги ще бъде там, в последните кръгове. Миналата година ние бяхме над тях (елиминираха ги на четвъртфиналите), но също така знаем, че беше много труден мач. А сега с Жозе ще бъде още по-сложно.

Джуд Белингам започна добре сезона. Как го виждате?

С Джуд имахме много добра връзка на Световното първенство, заради начина, по който играехме и си подавахме топката. Страхотна връзка с и без топка. А също и извън терена изградихме наистина силни отношения, което може само да помогне на националния отбор. Страхотно е да се види колко добре се адаптира в Мадрид. Говорих малко с него по време на Световното за Жозе Моуриньо и знаех, че ще го хареса. И знаех, че Жозе ще обожава Джуд, и очевидно изглежда, че вече имат добри отношения. Джуд започна страхотно. И от гледна точка на Англия е фантастично да се види това.

🚨 Harry Kane: “Jude Bellingham and I had a really good connection at the World Cup.



The way we played and passed the ball to each other, our connection both on and off the ball was great.



We built a strong relationship off the pitch, and that can only be a good thing for… pic.twitter.com/K4LP1twMXE — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 18, 2026

Сега сте щастлив в Мюнхен, но... имало ли е възможност в миналото да играете в Ла Лига?

Имаше моменти, да. Не бих казал, че е имало ясни възможности, но имаше някои разговори в миналото. Уважавам много Ла Лига. Барселона, Реал Мадрид и Атлетико са едни от най-големите клубове в света. Аз израснах, гледайки Роналдо, Меси... Изпитвам огромно уважение към тези отбори. Знаете как е: във футбола всичко може да се случи. Никога не изключвам нищо, но както съм казвал и преди, в момента съм изключително щастлив в Германия.

• You're happy in Munich now, but could you have played in La Liga at some point in the past?



Kane: "There were moments when it could have happened. I wouldn’t say there were any clear opportunities, but there were some conversations in the past. I have a lot of respect for La… pic.twitter.com/Anrpns0RUj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

След няколко дни Испания, носител на две световни титли, ще дебютира на „Уембли“ срещу Англия в Лигата на нациите. Как виждате този мач?

Труден. Испания е настоящият европейски и световен шампион. През последните години бяхме много близо до тях, но Испания беше отборът, който успя да стигне до края, а ние – не. Уважаваме ги много. Но това е и възможност за нас да започнем добре тази Лига на нациите. Испания я спечели преди няколко години и това им помогна да достигнат нивото, на което са сега. А за Англия това е пример за подражание. Не сме печелили трофей от много дълго време и може би тази година, с Лигата на нациите, ще успеем. Това би могло да ни помогне за Евро 2028, което ще се играе у дома. Но да, срещу Испания ще бъде труден мач заради начина, по който владеят топката, и играчите, с които разполагат. Очаквам с нетърпение този сблъсък.

Ще завърша с въпрос за Вашето семейство. Съпруга, която познавате от тийнейджърските си години, четири деца... Това ли е една от тайните на Вашата кариера?

Мисля, че да. Смятам, че не се говори достатъчно колко важна е семейната стабилност в професионалния футбол, особено когато става въпрос за млади играчи. А тя е много важна. Вярно е, че имах огромен късмет да намеря съпругата си, с която дори ходих в едно училище, и да имам тук родителите си, брат си и тъстовете си. Знам, че не винаги е така за всички, защото всеки има различна ситуация. Но вярвам, че когато си щастлив извън терена, когато си устроен и животът върви добре, това се пренася и в щастие на терена. Така че съм изключително благодарен за всичко, което те правят за мен, и за подкрепата, която ми дават. Всичко, което правя, се опитвам да го правя като екип и заедно с тях. Те са моята най-голяма опора.

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Снимки: Gettyimages