България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България ще бъде сред 8-те отбора в първа урна при жребия за Световното първенство по волейбол за мъже през 2027 година в Полша.

Огромният скок на националния ни отбор в световната ранглиста променя коренно позицията му спрямо предишния Мондиал – преди две години „лъвовете“ бяха в третата урна, а сега ще бъдат сред поставените отбори.

Официално: България е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 г.

Окончателната процедура за жребия обаче все още не е публикувана от FIVB и именно от нея зависи един изключително любопитен детайл – дали България отново ще се окаже в един елиминационен поток с Полша.

Жребият за Мондиал 2027 се очаква в началото на декември, най-вероятно 6 декември, в солната мина „Величка“ край Краков.

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Това, което все още се очаква от FIVB, е Competition Regulations за първенството и конкретната процедура, по която ще бъде проведен жребият.

Русия е пред нас в световната ранглиста, но няма да участва на на Мондиал 2027, след като Всерусийската федерация по волейбол уведоми FIVB, че доброволно се отказва от участие. Така България е 8-ият най-високо класиран отбор сред 32-та участници на Световното и попада в първа урна.

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Това означава, че при нормално разпределение на урните България няма как да срещне нито един от останалите 7 отбора в груповата фаза.

Отборите, които трябва да бъдат поставени в първа урна:

Полша

Италия

САЩ

Япония

Бразилия

Франция

Словения

Б ЪЛГАРИЯ

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