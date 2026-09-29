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Изпълнителният директор на Сити: Ще отнеме още много време

  • 29 сеп 2026 | 03:23
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Изпълнителният директор на Манчестър Сити - Феран Сориано, предупреди колегите си – шефове на европейски клубове, че вече проточилата се правна битка с Премиър лийг ще отнеме още много време, докато бъде финализирана. Новината, че Сити за обвинението по множество обвинения за нарушаване на финансовите правила на лигата, незабавно предизвика спекулации за безпрецедентни санкции срещу клуба.

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В отворено писмо, публикувано в събота, председателят на Сити Халдун Ал Мубарак увери привържениците, че клубът е уверен в доказването на своята невинност. В същия дух изпълнителният директор Феран Сориано засегна деликатната тема по време на среща на борда на Асоциацията на европейските клубове в Копенхаген в понеделник.

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Според информация на Press Association, в края на заседанието Сориано е заявил, че се чувства длъжен да коментира новините от петък. Той е подчертал, че Манчестър Сити не е съгласен с решението, но остава уверен в победата и ще продължи да се бори.

“Отне ни осем години, за да стигнем дотук, и ще отнеме още много време”, уточни Сориано.

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