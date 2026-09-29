Изпълнителният директор на Сити: Ще отнеме още много време

Изпълнителният директор на Манчестър Сити - Феран Сориано, предупреди колегите си – шефове на европейски клубове, че вече проточилата се правна битка с Премиър лийг ще отнеме още много време, докато бъде финализирана. Новината, че Сити за обвинението по множество обвинения за нарушаване на финансовите правила на лигата, незабавно предизвика спекулации за безпрецедентни санкции срещу клуба.

Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг

В отворено писмо, публикувано в събота, председателят на Сити Халдун Ал Мубарак увери привържениците, че клубът е уверен в доказването на своята невинност. В същия дух изпълнителният директор Феран Сориано засегна деликатната тема по време на среща на борда на Асоциацията на европейските клубове в Копенхаген в понеделник.

Манчини: Манчестър Сити не е признат за виновен, двойният договор не е мой проблем

Според информация на Press Association, в края на заседанието Сориано е заявил, че се чувства длъжен да коментира новините от петък. Той е подчертал, че Манчестър Сити не е съгласен с решението, но остава уверен в победата и ще продължи да се бори.

BREAKING: Manchester City's CEO Ferran Soriano has told a meeting of fellow club chiefs their fight against the Premier League could take years to conclude, Sky News understands.



Sky's @RobHarris reports from Copenhagen.



Latest: https://t.co/gN5ty4VnGa



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/DHPHwyQceu — Sky News (@SkyNews) September 28, 2026

“Отне ни осем години, за да стигнем дотук, и ще отнеме още много време”, уточни Сориано.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google