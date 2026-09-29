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Ето на кого Еспозито каза, че посвещава попадението си

  • 29 сеп 2026 | 06:16
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Ето на кого Еспозито каза, че посвещава попадението си

Франческо Пио Еспозито сподели, че е посветил попадението си при категоричната победа на Италия с 4:1 като гост на Турция на специален човек от семейството си в паметна вечер, белязана и от дебюта на неговия по-голям брат Себастиано.

„Скуадра адзура“ показа пълно преобразяване след домакинската загуба с 0:2 от Белгия. Селекцията претърпя цели осем промени в стартовия състав и демонстрира коренно различно лице на терена. Италианците започнаха ударно двубоя в Бурса и бързо си осигуриха комфортна преднина от 3:0 с голове на Алесандро Бастони, Давиде Фратези и дебютанта Майкъл Кайоде.

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Въпреки че домакините намалиха изоставането си чрез Баръш Алпер Йълмаз в самото начало на втората част, интригата бе окончателно пречупена малко по-късно. Пио Еспозито се разписа с глава при добавка, след като изстрел на Сандро Тонали срещна страничната греда, оформяйки крайното 4:1.

„Искам да посветя този гол на баба ми, която в момента преминава през труден период, и изключително много исках да отбележа заради нея“, заяви нападателят.

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Двубоят влезе в историята, тъй като за първи път от 1915 година насам двама братя попадат в стартовия състав на националния отбор на Италия, след като Себастиано също записа първия си мач за мъжкия тим.

„Помня моя собствен дебют, който беше едва миналата година, затова се постарах да не го натоварвам с допълнително напрежение. Надявам се да се е насладил на момента. Беше невероятно да споделим това изживяване и се надявам да го повторим още много пъти“, добави по-малкият от братята Еспозито.

Освен Себастиано, първи минути с националната фланелка записаха Майкъл Кайоде и Матео Руджери, като отборът изглеждаше неузнаваем в сравнение с колебливото представяне срещу белгийците.

„Усетихме страхотен ентусиазъм – отношение, което трябва да показваш всеки път, когато носиш тази фланелка. Във футбола нещата не винаги се развиват по план, но нагласата трябва да остава постоянна. Днес наистина изпитахме радост от играта и смятам, че това си пролича“, обобщи авторът на четвъртото попадение.

С този гол Пио вече има шест точни изстрела в 11 мача за представителния тим на Италия. С това постижение той стана първият италиански футболист след легендарния Джузепе Меаца, който достига до шест гола за страната, преди да навърши 21 години. Италианският национален отбор продължава участието си в Лигата на нациите с визита на водената от Зинедин Зидан Франция на 2 октомври (петък).

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