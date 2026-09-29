Поглед отвътре: Как върви мащабната реконструкция на „Камп Ноу“ (видео)

Строителните дейности по обновяването на клубния стадион на Барселона продължават с пълна сила дори по време на паузата за националните отбори. Изданието „Мундо Депортиво“ разкри ексклузивни подробности от вътрешността на съоръжението, показвайки напредъка в зони, до които до момента нямаше медиен достъп. Под ръководството на оперативния директор на клуба Жоан Сентейес на обекта в момента работят около 1500 души, след като в пиковите моменти техният брой надхвърляше 3000.

Амбиции за финал на Шампионската лига и Мондиал 2030

Проектът върви към финалната си фаза, планирана за 2028 г., когато „Спотифай Камп Ноу“ ще разполага с капацитет от 104 600 седящи места. Каталунците се надяват реновираният стадион да приеме финала на Шампионската лига през 2029 г., както и ключови срещи от Световното първенство през 2030 г., като голямата мечта на клуба остава домакинството на финалния сблъсък.

𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐌𝐃



🏟️ Las obras del Spotify Camp Nou, desde dentro: todas las novedades de las gradas



➡️ La apertura de palcos VIP de Lateral se prevé en marzo y habrá ya cuatro filas VIP en el Clásico femenino



✍️ @sergisoleMD @jordicardero https://t.co/PNwp02i4XK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 28, 2026

Нови ВИП места и луксозни ложи

Още за предстоящото женско издание на „Ел Класико“ тази неделя клубът ще въведе в експлоатация обновени луксозни кресла, като редовете им са увеличени от два на четири. Тези подобрения ще генерират сериозни приходи и по време на мъжкото дерби на 25 октомври. Изграждането на двойния ВИП пръстен в сектор „Латерал“ обхваща площ от 33 000 квадратни метра, като откриването му се очаква през март 2027 г., преди лятната операция по повдигане на козирката.

Президентската ложа също претърпява мащабно разширение – местата в нея са увеличени от 147 на 296, включително 50 ВИП позиции. Пространството вътре включва специална зала за кетъринг, заседателна зала и кухня за претопляне на храната.

VIDEO COMPLETO DE LOS NUEVOS VESTUARIOS DEL BARÇA EN EL CAMP

NOU. QUE PUTA BARBARIDAD😳😳😍😍



📸 @mundodeportivo pic.twitter.com/4WqvAuFJkZ — Guti (@gutiifcb) September 28, 2026

Нова зона за първия отбор

Новата зона за първия отбор на „Барселона“ на „Спотифай Камп Ноу“ ще заема площ от около 2 600 м² и се очаква да бъде готова преди края на годината. Тя ще включва неща като съблекалня за 30 играчи, отделна съблекалня за персонала, три басейна за хидротерапия, суха и парна сауна, тактическа зала със сензорен екран, закрита зона за загрявка с изкуствена трева, чакалня за семейства. Ще има и собствен офис и заседателна зала на треньора Ханзи Флик.

Ключов етап: Затварянето на компресионния пръстен

Монтажът на носещата конструкция за козирката е пред завършване. Остава да бъде поставена само една последна част, за да се затвори пълният 360-градусов компресионен пръстен. За целта се изчаква спад на температурата до точни стойности, които да позволят правилното термично разширение на метала. Очаква се това финално сглобяване да се осъществи през следващата седмица.

🚨 Barcelona’s new first-team area at the Spotify Camp Nou will cover around 2,600 m² and is expected to be ready before the end of the year.



It will include:



- 30-player dressing room

- Separate staff dressing room

- Three hydrotherapy pools

- Dry and steam saunas

- Tactical… pic.twitter.com/fAs9IrGo8T — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 28, 2026

Седалките на третото ниво вече се монтират, но цялостното му отваряне за публика ще стане факт за сезон 2027/28, след окончателното завръщане от „Монджуик“ и поставянето на покрива.

Дизайн на трибуните и клубна идентичност

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Седалките в централната част на трибуна „Латерал“ ще оформят емблемата на Барселона. За да не остава логото наполовина завършено по време на етапите на строеж, вече поставените седалки на първи и втори етаж ще бъдат преразпределени. На главната трибуна ще бъде изписано емблематичното мото „Повече от клуб“ („Mes que un club“), докато зад вратите на секторите „Гол Норд“ и „Гол Суд“ ще се запази логото на „Спотифай“.

Модернизация на съоръженията и медийните зони

Придвижването до третия етаж ще се осигурява от десет вертикални комуникационни ядра с асансьори и ескалатори. Първите ескалатори, които ще заработят след текущите тестове, ще водят директно към клубния музей. Асансьорите пък се тестват в непрекъснат 24-часов режим за предотвратяване на дефекти.

Вдясно от тунела към съблекалните се изгражда нова конферентна зала тип амфитеатър с над 200 места, кабини за симултанен превод и работни зони за журналисти, въпреки че тя не е с първостепенен приоритет за настоящия сезон. Временната трибуна за медиите засега остава в края на второто ниво, преди да бъде преместена на третото.

Реновираният “Камп Ноу” протече за ужас на журналистите

Секторът за гостуващи привърженици ще бъде окончателно преместен на третия етаж след края на реконструкцията. Проектът предвижда още специализирани зони за хора с ограничена двигателна активност на първо и трето ниво без стъпала, както и възможност за откриване на панорамен ресторант на най-високата трибуна.

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