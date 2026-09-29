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Ферари с категорична позиция относно бъдещето на Фред Васьор в отбора

  • 29 сеп 2026 | 12:54
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На фона на появилите се спекулации около бъдещето на Фредерик Васьор начело на отбора на Ферари, Черните кончета предприеха необичаен ход и организираха специална видео конференция, на която излязоха с категорична позиция по въпроса.

„Имаме доверие, пълно доверие във Фред и неговия екип и продължаваме да го правим“, заявиха от Скудерията, цитирани от журналиста Джон Нобъл.

В хода на изминалия уикенд в Азербайджан спекулациите около бъдещето на Васьор в Маранело се засилиха. Повод за това стана изказването на Кристиан Хорнър, който заяви, че Ферари е единственият тим, който би го върнал във Формула 1 без да става акционер.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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