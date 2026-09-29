Ферари с категорична позиция относно бъдещето на Фред Васьор в отбора

На фона на появилите се спекулации около бъдещето на Фредерик Васьор начело на отбора на Ферари, Черните кончета предприеха необичаен ход и организираха специална видео конференция, на която излязоха с категорична позиция по въпроса.

„Имаме доверие, пълно доверие във Фред и неговия екип и продължаваме да го правим“, заявиха от Скудерията, цитирани от журналиста Джон Нобъл.

🚨 Ferrari has moved to silence rumours surrounding Fred Vasseur's future at the team.



In an unusual step, it held a press call to make clear it fully backs Vasseur.



"We have confidence, full confidence, in Fred Vasseur and in his team, and we continue to do so." #F1 pic.twitter.com/dKZU0OA4ih — Jon Noble (@NobleF1) September 29, 2026

В хода на изминалия уикенд в Азербайджан спекулациите около бъдещето на Васьор в Маранело се засилиха. Повод за това стана изказването на Кристиан Хорнър, който заяви, че Ферари е единственият тим, който би го върнал във Формула 1 без да става акционер.

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Снимки: Gettyimages