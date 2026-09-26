Ди Монтедземоло с остра атака срещу Ферари

Бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло отправи нова остра атака срещу Скудерията като обясни, че тимът страда от липса на силен лидер.
„Това, което ми е най-трудно да приема като фен на Ферари е това, че тимът вече не е в битката за титлата, дори не е близо до тази битка - обясни 79-годишният Ди Монтедземоло пред вестник AS. - Те трябва да решат този проблем.
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„Пилотите на Ферари вече нямат възможност да участват в битката за титлата до самия край на шампионата, изостават много рано. Това ме натъжава.“
Ди Монтедземоло беше начело на Ферари при петте поредни световни титли на Михаел Шумахер, а последният световен шампион на Скудерията си остава Кими Райконен с титлата си от 2007 година.
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„Във Формула 1 имаш нужда от перфектна организация на тима и силен лидер - допълни Лука. - Енцо Ферари беше най-великият за всички времена, но когато аз бях близо до него, Жан Тод набираше сили и скорост.
„Днес, като гледам отстрани, мисля, че на Ферари им липсва лидерство. Това се вижда много ясно.“
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Снимки: Imago