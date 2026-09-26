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Кристиан Хорнър разкри единствения отбор, който би го върнал във Формула 1

  • 26 сеп 2026 | 09:04
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Бившият ръководител на Ред Бул Кристина Хорнър разкри кой е единственият отбор, който би го накарал да се върне във Формула 1, без да стане акционер в него.

Британецът беше освободен от Биковете в средата на сезон 2025 след над 20 години начело на тима. Оттогава той неколкократно заяви, че няма интерес към това отново да бъде просто служител, но би направил изключение за само един отбор и това е „спящият гигант“ Ферари.

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„Бях служител, 21 години седях на стената на боксовете, не искам да се върна и отново да правя това. На този етап от живота ми има само един отбор, за който бих се съгласил да работя, без да съм акционер.

„Дали ще помисля за Ферари? Искам да кажа, Ферари е най-големият бранд във Формула 1, мечта е. И може да се каже, че Ферари е спящият гигант на Формула 1“, коментира Хорнър в интервю за The Times.

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Снимки: Gettyimages

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