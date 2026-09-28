Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

MotoGP стартира своето традиционно турне из Азия и Австралия, а първата спирка от него е пистата „Мотеги“, която ще приеме Гран При на Япония. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд в Страната на изгряващото слънце, като всички часове са в българско време.
Петък (2 октомври):
3:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
3:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
4:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
7:15 часа – Moto3 официална тренировка
8:05 часа – Moto2 официална тренировка
9:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (3 октомври):
2:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
3:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
4:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
4:50 часа – MotoGP квалификация
6:45 часа – Moto3 квалификация
7:40 часа – Moto2 квалификация
9:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)
Неделя (4 октомври):
3:40 часа – MotoGP загрявка
5:00 часа – Moto3 състезание (17 обиколки)
6:15 часа – Moto2 състезание (19 обиколки)
8:00 часа – MotoGP състезание (24 обиколки)
Снимки: Sportal.bg