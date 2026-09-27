Може ли Васьор да загуби поста си начело на Ферари?

Най-семплият отговор на този въпрос е: разбира се, че може. Шефовете на Ферари са подложени на сериозен натиск и са под огромно напрежение, от тях се очакват резултати от първия им старт начело на тима и второто място винаги е провал.

Което означава, че Фредерик Васьор, който ръководи Скудерията от началото на 2023, е постигнал първия си сериозен успех само с това, че се задържа толкова дълго на поста. Но последният световен шампион на Ферари си остана Кими Райконен с титлата си от 2007, а представянето на тима не се подобри особено със смяната на техническите правила.

It's one of the shortest runs to Turn 1 on the calendar, so nailing that start reaction is absolutely CRUCIAL! 🤏



Watch as Oscar gets the jump on Charles in Baku#F1 #AzerbaijanGP @awscloud pic.twitter.com/sL8I4e1GA5 — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

Бивш шеф на Ферари: Оставете тима да работи спокойно!

В хода на състезателния уикенд в Баку отново се появиха слухове, че Васьор ще бъде сменен, но не и от Кристиан Хорнър, който се самопредложи на Ферари в интервю за The Times.

Французинът правилно отбеляза, че уволненият от Ред Бул миналата година Хорнър агресивно си търси работа и обясни, че му е писнало по „25 пъти на ден“ да го питат за това.

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В същото време обаче се появи информация, че главният изпълнителен директор на Ферари Бенедето Виня и президентът на компанията Джон Елкан обмислят план, който включва смяна на Васьор. В италианските медии се появиха поредица спекулации, че Васьор може да остане в Маранело на друг пост, че ще напусне напълно компанията, както и дали Елкан и Виня са го запознали с плана си.

Вместо Хорнър обаче, фаворитите за поста на Васьор вече работят за Ферари. По традиция, единият е Антонело Колета, тим шефът на AF Corse, който е и лидер на успешната програма на Ферари в Световния шампионат за издръжливост (WEC). С помощта на AF Corse Ферари записа три поредни победи в Льо Ман между 2023 и 2025 година - най-сериозните успехи на марката при завръщането й в WEC.

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Другият вариант е Жером д’Амброзио, който сега е заместник-шеф на тима на Ферари във Формула 1. Бившият пилот в световния шампионат и Формула Е вече има мениджърски опит и натрупа ценни знания при Тото Волф в Мерцедес, сега остава да разберем дали ще получи шанс в Маранело.

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Снимки: Imago