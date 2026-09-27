Мерцедес изпревари Ферари и вече е с най-много победи във Формула 1

С победата на Джордж Ръсел в Гран При на Азербайджан, Мерцедес изпревари Ферари за най-много победи, спечелени от даден производител на двигатели.

Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

Вчерашният триумф на британеца беше под №252 за коли, задвижвани от Мерцедес в цялата история на Формула 1. В същото време двигателите на Ферари имат 251 успеха, от които 250 са спечелени от заводския тим на Черните кончета. Единственото изключение е победата на Себастиан Фетел с Торо Росо в Гран При на Италия през 2008 година.

В същото време победите на двигателите на Мерцедес са разпределени между общо четири отбора – Мерцедес, Макларън, Браун ГП и Рейсинг Пойнт. В някои статистика победата на Серхио Перес с Рейсинг Пойнт в Гран При на Сахир през 2020 е в отделна графа, защото тогава задвижващите системи на отбора от Силвърстоун бяха брандирано като BWT Мерцедес, но реално това си беше същият двигател, който беше използван от Мерцедес и Уилямс.

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Снимки: Gettyimages