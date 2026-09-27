Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Мерцедес изпревари Ферари и вече е с най-много победи във Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 10:59
  • 1236
  • 0

С победата на Джордж Ръсел в Гран При на Азербайджан, Мерцедес изпревари Ферари за най-много победи, спечелени от даден производител на двигатели.

Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1
Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

Вчерашният триумф на британеца беше под №252 за коли, задвижвани от Мерцедес в цялата история на Формула 1. В същото време двигателите на Ферари имат 251 успеха, от които 250 са спечелени от заводския тим на Черните кончета. Единственото изключение е победата на Себастиан Фетел с Торо Росо в Гран При на Италия през 2008 година.

В същото време победите на двигателите на Мерцедес са разпределени между общо четири отбора – Мерцедес, Макларън, Браун ГП и Рейсинг Пойнт. В някои статистика победата на Серхио Перес с Рейсинг Пойнт в Гран При на Сахир през 2020 е в отделна графа, защото тогава задвижващите системи на отбора от Силвърстоун бяха брандирано като BWT Мерцедес, но реално това си беше същият двигател, който беше използван от Мерцедес и Уилямс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джеймс Ваулс похвали усилията на Уилямс след големия пакет с подобрения за Баку

Джеймс Ваулс похвали усилията на Уилямс след големия пакет с подобрения за Баку

  • 27 сеп 2026 | 10:45
  • 381
  • 0
Кими Антонели обеща да се върна по-силен след "най-слабия" си уикенд за сезона

Кими Антонели обеща да се върна по-силен след "най-слабия" си уикенд за сезона

  • 27 сеп 2026 | 10:13
  • 514
  • 0
Лиам Лоусън: Не разбирам защо Арвид не беше наказан, след като съсипа пода ми

Лиам Лоусън: Не разбирам защо Арвид не беше наказан, след като съсипа пода ми

  • 27 сеп 2026 | 09:56
  • 952
  • 0
Антонели вече не може да спечели титлата в Сингапур

Антонели вече не може да спечели титлата в Сингапур

  • 27 сеп 2026 | 09:38
  • 4287
  • 3
Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 09:24
  • 3639
  • 0
Исак Хаджар запази подиума си в Баку след решение на стюардите

Исак Хаджар запази подиума си в Баку след решение на стюардите

  • 27 сеп 2026 | 09:06
  • 1296
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 3599
  • 5
Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 157971
  • 1301
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 33297
  • 427
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

  • 27 сеп 2026 | 00:10
  • 44556
  • 39
Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

  • 26 сеп 2026 | 23:40
  • 57863
  • 355
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 8354
  • 0