Бивш шеф на Ферари: Оставете тима да работи спокойно!

Бившият шеф на тима на Ферари във Формула 1 Маурицио Аривабене коментира пред Sky Sport F1 слуховете, че Кристиан Хорнър може да се озове в Маранело.

„Един човек не може да промени нищо във Ферари - обясни Аривабене. - Ако дойде шеф с толкова титли, колкото е спечелил Хорнър, това ще е по-скоро минус, отколкото плюс за тима. Това ще породи още по-големи очаквания, а той ще трябва да започне от нулата.

It's one of the shortest runs to Turn 1 on the calendar, so nailing that start reaction is absolutely CRUCIAL! 🤏



Watch as Oscar gets the jump on Charles in Baku#F1 #AzerbaijanGP @awscloud pic.twitter.com/sL8I4e1GA5 — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

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„Във Ферари вече няма инженери от ранга на Реста, Саси, Кардиле и Стела - те работят в други отбори. Трябва наследниците им да израснат. Мисля, че преди всичко, Ферари има нужда от спокойствие и свобода на работата. Тези две неща могат да решат много проблеми. Нито един човек не може да осигури тези две неща сам, без значение какви успехи е постигнал.

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„Трябва да оставим Ферари да работи спокойно. Тази година тимът направи важни крачки напред, до скоро имаше ясен прогрес. Но това не е лесен процес. Не е достатъчно просто да поканим нов човек, който има някакви успехи. Като фен и бивш служител на Ферари призовавам да не си създаваме нереалистични очаквания.“

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Снимки: Gettyimages