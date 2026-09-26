Фред Васьор отговори на слуховете за Кристиан Хорнър и Ферари

Фред Васьор коментира спекулациите, че Кристиан Хорнър може да го замени като шеф на отбора на Ферари във Формула 1.

В момента Хорнър промотира предстоящата си книга, докато търси начин да се завърне в световния шампионат. Той ясно заяви, че не би се задоволил само с ролята на ръководител на отбор, а се стреми към собственически дял след уволнението му от Ред Бул през 2025 г.

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Въпреки това, в разговор с The Times, Хорнър заяви: „Бях наемен служител. Прекарах 21 години на питуола. Нямам нужда да се връщам към това. На този етап от живота ми има само един отбор, за който бих приел да не участвам в собствеността.“

„Дали бих обмислил Ферари? Искам да кажа, Ферари е най-голямата марка във Формула 1. Това е мечтата. И може да се каже, че е спящият гигант на Формула 1.“

Името на Хорнър беше свързвано с Ферари и преди, докато беше в Ред Бул, но тогава не се стигна до трансфер. Въпреки това, предвид неуспешния опит на Ферари да се бори за титлата през 2026 г., италианските медии отново започнаха да критикуват Васьор, който пое управлението на отбора през 2023 г.

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Според информация на RacingNews365 се изготвя предварителен план за това как Ферари би могло да организира напускането на Васьор в края на сезона, ако французинът реши да се оттегли.

По време на уикенда за Гран при на Азербайджан слуховете в падока за евентуално напускане на Васьор в края на годината се засилиха.

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Реагирайки публично на тези спекулации за първи път, Васьор не изглеждаше впечатлен от въпросите, но и не отхвърли напълно връзката с Хорнър.

„Не работим в пълно спокойствие, тъй като този въпрос е насочен първо към мен, а и към всички в отбора, към медиите; 50% от въпросите са за това и ситуацията е малко разочароваща", заяви Васьор пред медиите, след като Ферари завърши на четвърто и шесто място в Азербайджан зад Шарл Леклер и Люис Хамилтън.

„Борим се за шампионата, а в крайна сметка говорим много за това и за момчетата в гаража това не е най-добрата тема за разговор, но какво да се прави.“

„Това не е в моите ръце, а Хорнър си търси работа, всички го знаят, навсякъде, но какво мога да направя аз? Просто се опитвам да дам най-доброто от себе си, за да движа отбора напред, да го издигна и да бъдем по-добри от днес, а след това да прекарвам време с вас, медиите, където във всяко интервю, по 25 пъти на ден, се връщаме на тази тема.“

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„Какво мога да направя? Какво мога да кажа?“, завърши той.

На въпрос дали е напълно отдаден на работата си, Васьор отговори: „Разбира се, този спорт е моят живот, това е моят бизнес и се опитвам да дам най-доброто от себе си. Тук съм, за да си върша работата, имам най-добрата работа в света и ни остават още седем състезания.“

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Снимки: Gettyimages