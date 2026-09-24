Кукурея: Началото за Реал Мадрид не е лесно, защото нямахме време за сработване

Привлеченият от Реал Мадрид това лято Марк Кукурея призна, че все още не се е адаптирал напълно към играта на новия си отбор. Световният шампион пристигна на “Бернабеу” от Челси с трансфер за 55 млн. евро.

Марк Кукурея (28 г.) преживя бурно лято. След като стана световен шампион с Испания, той смени клубната си принадлежност, преминавайки от Челси в Реал Мадрид срещу сумата от 55 милиона евро. В интервю за „Ас“ левият защитник признава, че все още му е трудно да намери своето място в стила на игра на мадридчани. Той се различава значително от този, който се практикува в националния отбор.

“Стиловете в Реал и националния тим на Испания са различни - коментира Кукурея пред “Ас”. - В Реал Мадрид, заради характеристиките на нашите играчи, обичаме много да тичаме и да провеждаме много бързи атаки. Затова често се налага да полагаме повече физически усилия. Не завършихме периода преди паузата по най-добрия начин. Всичко това е част от един процес.“

Кукурея отчете, че все още не е намерил синхрон с Винисиус Жуниор, който играе по неговия фланг.

“Не е лесно. Все още изглаждаме детайлите. Например, тъй като деля фланга с Вини, ние почти нямахме приятелски мачове и преминахме директно към официални. За него връзката с мен е различна от тази, която е имал с други крайни защитници. Това е процес и разбирам, че трябва да се случи постепенно. Играем и много мачове, така че е трудно да се работи върху това. Харесва ми това, което виждам, и неговата ангажираност, защото това може би не е най-силната му страна. Виждам, че Винисиус работи за отбора, че се опитва да допринесе, и това е добро начало.“

Бившият играч на Брайтън, който е юноша на Барселона, забелязва и друга особеност в Мадрид: мощта в атака на Винисиус, Килиан Мбапе и Джуд Белингам го принуждават да атакува по-малко. „Често, когато искам да атакувам, те се движат толкова бързо, че вече са отправили удар и аз нямам време“, обяснява той. „Винисиус, Мбапе и Белингам обичат много да тичат и когато ние, защитниците, отнемем топката, атаката вече е насочена напред и продължаваме. Например за крайните защитници може би е по-трудно да стигнат до аутлинията, защото ни липсва време. Те ще трябва да се адаптират към нашия стил. Може би има моменти в мача, в които трябва да задържаме топката по-дълго, да контролираме по-добре играта, защото това позволява на целия отбор да се установи в противниковата половина. Ако загубим топката, сме по-близо, за да реагираме. Това са неща, които трябва да се вземат предвид, особено след като почти нямахме предсезонна подготовка това лято.“

„Аз например започнах на 10 август, което е само преди месец - припомня още Кукурея. - Обикновено предсезонната подготовка продължава един месец с контроли, за да се опознаем и да влезем в ритъм. Тази година всичко се случва малко прибързано. Имаме неща за подобряване, аспекти, които не управляваме добре, но виждаме и много окуражаващи знаци. Нивото е високо и мисля, че с времето можем да изградим превъзходен отбор.“

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