Зидан след дебюта: Изпитах много емоции

Зинедин Зидан коментира дебюта си начело на националния отбор на Франция.

Под ръководството на 54-годишния специалист „петлите“ победиха Турция с 1:0 в първия кръг от груповата фаза на Лигата на нациите.

„Изпитах много емоции. Това е успешен дебют. Никога не е лесно да се играе в Турция, където атмосферата е толкова тежка“, заяви Зидан.

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„Играхме добре, пресирахме в противниковата половина. Видях много интересни неща, въпреки че проведохме само три и половина тренировки. Това е окуражаващо. Доволен съм от начина, по който се представиха футболистите. Беше приятно да видя всички в действие“, добави той.

„Винаги е много вълнуващо. Нямам думи. Мина много време, откакто за последно играх за националния отбор на Франция. Случва се нещо специално. Наслаждаваме се на момента“, завърши легендарният французин.

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Снимки: Gettyimages