Карлос Алкарас страда от представянето на любимия му Реал Мадрид

Бившият лидер в световната рангриста по тенис Карлос Алкарас, който е привърженик на Реал Мадрид, е недоволен и страда от слабото начало на сезона за 15-кратния клубен шампион на Европа. "Белите" загубиха с 1:2 срещу Атлетико Мадрид миналата седмица и вече изостават на 6 точки зад шампиона и лидер в класирането Барселона.

"В момента виждам, че други отбори се справят по-добре, но става дума за Реал Мадрид, който има страхотни футболисти с много талант. Като отбор те могат да се справят доста по-добре. Трябва да се подобрят малко. В момента страдам, докато гледам мачовете, защото никога не знаеш какво може да се случи. Може би е необходима малко повече интензивност в играта", заяви Алкарас, говорейки преди турнира "Лейвър Къп". В него испанецът ще бъде част от отбора на Европа.

Деветото издание на "Лейвър Къп" ще се проведе от 25 до 27 септември в "О2 Арена" в Лондон. Отборният турнир противопоставя шестима от най-добрите тенисисти от Европа срещу шестима представители на останалия свят.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google