Мусиала и Хавертц отпаднаха от състава на Германия, Виртц е привикан преждевременно

Джамал Мусиала и Кай Хавертц бяха освободени от лагера на националния отбор на Германия. Талантът на Байерн (Мюнхен) получи контузия още по време на загрявката на мача с Нидерландия, а нападателят на Арсенал бе заменен още в 30-ата минута на вчерашния сблъсък в Амстердам.
Първият е с разкъсани мускулни влакна в дясното бедро, така че ще отсъства известно време. Хавертц пък е с мускулно разтежение. Двамата ще се проберат съответно в Мюнхен и Лондон, където ще бъдат прегледани от медицинските щабове на клубните си отбори.
На техните места Юрген Клоп привика Флориан Виртц и Йонатан Буркарт, които по принцип бяха във втората група от играчи, които новият селекционер на Бундестима повика. Те трябваше да се присъединят преди мача със Сърбия на 1 октомври, но сега ще са на разположение още за първата от двете срещи с Гърция, която е в неделя.