Мусиала и Хавертц отпаднаха от състава на Германия, Виртц е привикан преждевременно

Джамал Мусиала и Кай Хавертц бяха освободени от лагера на националния отбор на Германия. Талантът на Байерн (Мюнхен) получи контузия още по време на загрявката на мача с Нидерландия, а нападателят на Арсенал бе заменен още в 30-ата минута на вчерашния сблъсък в Амстердам.

Първият е с разкъсани мускулни влакна в дясното бедро, така че ще отсъства известно време. Хавертц пък е с мускулно разтежение. Двамата ще се проберат съответно в Мюнхен и Лондон, където ще бъдат прегледани от медицинските щабове на клубните си отбори.

На техните места Юрген Клоп привика Флориан Виртц и Йонатан Буркарт, които по принцип бяха във втората група от играчи, които новият селекционер на Бундестима повика. Те трябваше да се присъединят преди мача със Сърбия на 1 октомври, но сега ще са на разположение още за първата от двете срещи с Гърция, която е в неделя.

🇩🇪 Jamal Musiala (thigh strain) and Kai Havertz (muscle sprain) have withdrawn from Germany's squad



Florian Wirtz and Jonathan Burkardt will join the team earlier than planned and will be available for the game against Greece on Sunday pic.twitter.com/GI99rbWdxq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 25, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google