Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков обяви завръщането на Георги Дерменджиев в клуба.

„Георги Дерменджиев е консултант по спортните въпроси. Той участваше много активно в селекцията. С неговия опит и неговите знания той ще бъде полезен за целия клуб".

„Той е дал много за Лудогорец. Един от най-успешните треньори в историята на клуба“

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„Той участва много активно в селекцията. Той ще бъде на разположение на Игор, на нас. С неговия опит и с неговите знания ще бъде полезен за целия клуб“, добави спортният директор на разградчани“, добави Караманджуков.

„Имаме си някои планове за трансфери през зимата с цел Лудогорец да стане още по-силен“, каза още директорът.

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