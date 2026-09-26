Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец

Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

  • 26 сеп 2026 | 12:50
  • 10191
  • 10
Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков обяви завръщането на Георги Дерменджиев в клуба.

„Георги Дерменджиев е консултант по спортните въпроси. Той участваше много активно в селекцията. С неговия опит и неговите знания той ще бъде полезен за целия клуб".

„Той е дал много за Лудогорец. Един от най-успешните треньори в историята на клуба“

Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич
Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

„Той участва много активно в селекцията. Той ще бъде на разположение на Игор, на нас. С неговия опит и с неговите знания ще бъде полезен за целия клуб“, добави спортният директор на разградчани“, добави Караманджуков.

„Имаме си някои планове за трансфери през зимата с цел Лудогорец да стане още по-силен“, каза още директорът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дунав привлече халф

Дунав привлече халф

  • 26 сеп 2026 | 09:22
  • 1788
  • 1
Два мача дават старт на кръг №11 във Втора лига

Два мача дават старт на кръг №11 във Втора лига

  • 26 сеп 2026 | 08:00
  • 6290
  • 0
България, напред към Лига "Б"!

България, напред към Лига "Б"!

  • 26 сеп 2026 | 07:30
  • 21497
  • 49
Вашето мнение: Как ще се представи България в Лигата на нациите?

Вашето мнение: Как ще се представи България в Лигата на нациите?

  • 26 сеп 2026 | 07:00
  • 3138
  • 11
Ядосаният треньор на Португалия: Тази загуба ще ни е за урок

Ядосаният треньор на Португалия: Тази загуба ще ни е за урок

  • 26 сеп 2026 | 01:00
  • 2123
  • 3
Асен Митков посвети победата на Рупанов

Асен Митков посвети победата на Рупанов

  • 26 сеп 2026 | 00:32
  • 2052
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 44316
  • 71
България, напред към Лига "Б"!

България, напред към Лига "Б"!

  • 26 сеп 2026 | 07:30
  • 21497
  • 49
Гран При на Азербайджан: Ръсел начело пред Пиастри и Верстапен, Антонели напредва (следете на живо)

Гран При на Азербайджан: Ръсел начело пред Пиастри и Верстапен, Антонели напредва (следете на живо)

  • 26 сеп 2026 | 14:15
  • 2345
  • 0
Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 88523
  • 310
Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

  • 26 сеп 2026 | 08:50
  • 37974
  • 60