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  3. Клоп: Останах много доволен от показаната страст

Клоп: Останах много доволен от показаната страст

  • 25 сеп 2026 | 07:03
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Клоп: Останах много доволен от показаната страст

Юрген Клоп говори след равенството 1:1 между Германия и Нидерландия на “Йохан Кройф Арена”. Това бе дебютен мач начело на Бундес Тима за бившия треньор на Ливърпул и Борусия (Дортмунд), като той можеше да изведе своите момчета и до успеха, но “лалетата” изравниха в самия край.

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“Имаше два много добри футболни отбора в една и съща ситуация. И двата искаха да докажат, че не са толкова лоши, колкото се възприемат в момента, и това си личеше в мача.

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Кимих: Фокусът през последните дни беше върху защитата

Започнахме добре в първите десет минути. След това имахме десет минути проблеми, просто не можехме да се задействаме. Когато системата все още не е налице – и дори нямам предвид тактическия аспект, а като цяло, когато процесите не са напълно вкоренени – това е момент, в който трябва да се бориш здраво, за да печелиш предизвикателствата.

Та: Направихме добра първа крачка
Та: Направихме добра първа крачка

Останах много доволен от многото индивидуалните изпълнения и като цяло от показаната страст. Можем да играем по-добре и повече футбол. Създадохме си някои проблеми с спечелването на втори топки. Беше напрегнат мач и за двата отбора”, каза Клоп.

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Следващият мач на Германия от Лигата на нациите ще бъде идният уикенд на 27 септември (неделя) от 21:45 часа българско време. Тогава Клоп за първи път ще изведе Бундес Тима за първи път на родна земя, като сблъсъкът ще се изиграе в Аугсбург.

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