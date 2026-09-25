Ван Дайк за гола на Германия: Позор

Капитанът на нидерландския национален отбор Вирджил ван Дайк изрази недоволство от гола на Германия във вратата на "лалетата" при равенството 1:1 в Лигата на нациите. Феликс Нмеча откри резултата в полза на Германия, докато Браян Броби лежеше контузен на тревата. След мача Ван Дайк емоционално описа гола в ефира на Sport1 с една дума: „Позор“.

Неговият съотборник Коди Гакпо също описа действията на съперника като "неспортсменски".

Мачът бе дебют за новите старши треньори на Германия и Нидерландия - съответно Юрген Клоп и Чави Ерандес.

Нидерландия ще играе срещу Сърбия като гост във втория кръг на Лигата на нациите. Мачът е насрочен за неделя, 27 септември. Същия ден германският национален отбор ще бъде домакин на Гърция.

Klopp e Van Dijk reencontraram-se ❤️ pic.twitter.com/Sqv2tUXEGo — B24 (@B24PT) September 25, 2026

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Снимки: Gettyimages