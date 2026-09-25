Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Ван Дайк за гола на Германия: Позор

Ван Дайк за гола на Германия: Позор

  • 25 сеп 2026 | 13:51
  • 911
  • 2
Ван Дайк за гола на Германия: Позор

Капитанът на нидерландския национален отбор Вирджил ван Дайк изрази недоволство от гола на Германия във вратата на "лалетата" при равенството 1:1 в Лигата на нациите. Феликс Нмеча откри резултата в полза на Германия, докато Браян Броби лежеше контузен на тревата. След мача Ван Дайк емоционално описа гола в ефира на Sport1 с една дума: „Позор“.

Неговият съотборник Коди Гакпо също описа действията на съперника като "неспортсменски".

Мачът бе дебют за новите старши треньори на Германия и Нидерландия - съответно Юрген Клоп и Чави Ерандес.

Нидерландия ще играе срещу Сърбия като гост във втория кръг на Лигата на нациите. Мачът е насрочен за неделя, 27 септември. Същия ден германският национален отбор ще бъде домакин на Гърция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо разкри защо се е завърнал в Реал, кои са правилата, които иска играчите му да нарушават

Моуриньо разкри защо се е завърнал в Реал, кои са правилата, които иска играчите му да нарушават

  • 25 сеп 2026 | 10:03
  • 4841
  • 12
Бивш английски национал станал жертва на сексуално насилие от мъж

Бивш английски национал станал жертва на сексуално насилие от мъж

  • 25 сеп 2026 | 09:32
  • 9153
  • 20
Коялипу, Соле и Диало станаха главни герои в сблъсъка между Мавритания и ЦАР

Коялипу, Соле и Диало станаха главни герои в сблъсъка между Мавритания и ЦАР

  • 25 сеп 2026 | 08:49
  • 1528
  • 1
Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

  • 25 сеп 2026 | 08:39
  • 2666
  • 0
Ето какво скандализира Кабаков, за да вдигне червен картон

Ето какво скандализира Кабаков, за да вдигне червен картон

  • 25 сеп 2026 | 08:25
  • 5806
  • 21
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 10257
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 21242
  • 58
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 10495
  • 48
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 8410
  • 13
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 10257
  • 9
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 43866
  • 108
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 16398
  • 7