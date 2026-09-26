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Хаос: Израел – Ейре може да бъде отменен, петима играчи бойкотират двубоя

  • 26 сеп 2026 | 16:02
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Хаос: Израел – Ейре може да бъде отменен, петима играчи бойкотират двубоя

Напрежението около мача между Израел и Ейре от втория кръг на група Б на Лига А в Лигата на нациите ескалира. Срещата, насрочена за неделя вечер в Дебрецен, е сериозно застрашена от отлагане заради протестите на гостите, свързани с войната в Газа.

Заплахите от ирландския лагер, отправени през седмицата преди старта на изданието 2026-27 на Лигата на нациите, достигнаха своя връх точно в деня преди мача срещу Израел. Въпреки че пътуваха до Унгария, играчите на Хеймир Халгримсон сериозно обмислят да не излязат на терена на стадиона в Дебрецен! Оказва се, че цели петима играчи от тима се канят да бойкотират двубоя.

Пресконференцията на ирландците, предхождаща мача срещу Израел, беше отложена. Събитието трябваше да се проведе в събота сутринта, в 11:15 часа българско време.

Очаква се ирландската федерация да излезе с официално съобщение, в което да уточни позицията си относно провеждането на този мач, както и на реванша, насрочен за следващата седмица в Сърбия, в Бачка Топола. Според информацията, четвърт час преди определения час за начало на пресконференцията, представителите на медиите са били уведомени, че тя е отложена за след края на тренировката, насрочена на стадион „Нагиердей“ за 12:45 часа.

Впоследствие обаче тренировката отново беше отложена, а пресконференцията пренасрочена за около 13:30 часа. В 13:17 часа журналистите бяха уведомени за преместването на пресконференцията: от стадиона в хотела на отбора! Ситуацията възниква на фона на объркването и несигурността относно позицията на Ирландия по отношение на провеждането на неделния мач. Последната информация е, че срещата с журналистите ще е от 16:30 часа.

В същото време Даниел Макдонъл от „Айриш Индипендънт“ съобщи, че 24-годишният вратар Гавин Базуну е изразил нежеланието си да участва в мача:

„Изглежда, че вратарят на Болтън Уондърърс е съобщил на съотборниците си по време на среща в петък вечер, че не желае да участва в мачовете срещу Израел. И че още четирима негови колеги са били на негова страна“.

На пресконференция миналата седмица Хеймир Халгримсон използва изключително остър език по адрес на Израел. „Вече казах, ние не играем с геноцида, а играем срещу геноцида. Така че, играем срещу Израел. Не играем с Израел“, коментира селекционерът на Ирландия.

Неговите изявления имаха ефекта на земетресение в Тел Авив, откъдето Израелската федерация му отговори също толкова остро, в публикация в X. „Допринесохме за света и човечеството в безброй области, печелейки и впечатляващ брой Нобелови награди през годините. За съжаление, все още не сме намерили лек за глупостта, невежеството и лицемерието, проявени от треньора на отбора на Република Ирландия. Не играем с невежеството, лицемерието, нито с глупостта, играем срещу треньора, който ги олицетворява“.

Както е известно, след като ООН обвини властите в Йерусалим, че са извършили геноцид в Газа (над 80 000 жертви), ирландската федерация (ФАИ) официално поиска от УЕФА и ФИФА да изключат Израел от международния футбол. Трябва да се отбележи, че освен Ирландия, има още две държави в Европа, които официално признаха Палестина: това са Испания и Норвегия.

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