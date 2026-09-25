Гакпо обвини Германия в липса на спортсменство

След равенството между Нидерландия и Германия (1:1) в Лигата на нациите, Коди Гакпо изрази недоволството си от поведението на германските играчи при откриващия гол. Феликс Нмеча отбеляза, докато нападателят на "лалетата" Брайън Броби лежеше контузен на терена. Германците видяха това, но решиха да продължат играта.

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

"Според нас това е неспортсменско. Няма правило за това, но мисля, че е нормално да изриташ топката извън игра, когато някой лежи на земята. Те решиха да не го правят. Това не беше спортсменско, което доведе до нажежаване на страстите", заяви Гакпо след края на срещата.

Иначе Гакпо вкара изравнителното попадение за домакините, а с асистенция блесна младият Ван Бомел, като двамата сътворирах акцията си в заключителните минути на срещата. За Ван Бомел това бе и дебют с националната фланелка, а играчът логично бе развърлнуван след края на двубоя.



"Дебютът е най-хубавото нещо, но още повече, когато направиш и асистенция. Това е най-високото постижение за нидерландски футболист и определено е много високо в моя списък", заяви Ван Бомел след равенството 1:1 на "Йохан Кройф Арена".

What a pass what a finish. Cody Gakpo I take a bow 🙇🏻 pic.twitter.com/FKQEhntzm4 — Ipostanything LFC (@postanythingLFC) September 24, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google