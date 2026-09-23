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Мбапе се завърна в тренировките на Франция след прекаран грип

  • 23 сеп 2026 | 21:55
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Мбапе се завърна в тренировките на Франция след прекаран грип

Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе се включи в днешната тренировка наравно със своите съотборници, след като вчера бе повален от грип. Новината бе потвърдена от лагера на тима и идва само два дни преди ключовото гостуване на Турция в турнира Лига на нациите.

Звездата на Реал Мадрид е прекарал вторника в почивка, като е пропуснал както откритата за фенове тренировка, така и официалната вечеря с президента на френската футболна федерация Филип Диало. Днес обаче нападателят взе пълноценно участие в интензивното тактическо занимание на терен „Мишел Платини“.

Отборът на Франция ще отпътува за Истанбул в четвъртък, като двубоят с турския тим ще се състои в Коджаели. Срещата ще бъде официален дебют за новия селекционер на „петлите“ Зинедин Зидан.

Следващите мачове от програмата на тима включват гостуване на Белгия на 28 септември, последвано от две домакинства на „Стад дьо Франс“ – срещу Италия на 2 октомври и отново срещу Белгия на 5 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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