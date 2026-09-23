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  3. Сака: Белегът от полуфинала с Аржентина все още е пресен, но искаме да гледаме напред

Сака: Белегът от полуфинала с Аржентина все още е пресен, но искаме да гледаме напред

  • 23 сеп 2026 | 20:13
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Крилото на Арсенал Букайо Сака разкри, че е било трудно за него да остане на пейката по време на поражението на националния отбор на Англия на полуфинала на Световното първенство, но настоя, че „целият отбор е готов да продължи напред“.

Футболистът, който беше с контузия на ахилеса през целия турнир в Северна Америка, остана неизползвана резерва по време на поражението от Аржентина, тъй като селекционерът Томас Тухел пусна защитници, за да задържи преднината си.

Крилото на Арсенал се завърна в отбора за плейофите за третото място в Маями три дни по-късно и вкара хеттрик в зрелищната победа с 6:4 над Франция, което доведе до въпроси относно липсата му на полуфинала.

„Имаше много разговори и спекулации за решения и други подобни в мача с Аржентина, но за мен беше трудно да не вляза. Но ние сме тук в нов лагер в нов сезон, просто искаме да гледаме напред сега и да се опитаме да не се спираме повече на това", каза Сака пред talkSPORT.

„Трябва да имаш пълно доверие в решенията на мениджъра. Той има пълно доверие във вас и вие излизате на терена. Имате пълно доверие в него, когато той взема решения за тима. Такъв е футболът. Честно казано, футболът винаги е бил такъв. Имате мениджър, имате играчи. Мениджърът дава своите инструкции, своите тактики, а вие излизате на терена и заедно се справяте с това", добави той.

Тухел проведе среща с отбора във вторник, за да обсъдят случилото се на Световното първенство и да насочат вниманието към домакинското Европейско първенство през 2028 година.

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Сака казва, че играчите все още страдат, но трябва да гледат напред.

„Очевидно все още има следа в нас. Когато вярвахме и всички бяха толкова единни и толкова уверени, че можем да го направим, не само ние, но и цялата страна. Опитваме се да сложим край на това и да се съсредоточим върху новия международен сезон - и това, което ни предстои сега. Опитваш се да продължиш напред възможно най-скоро, но знаеш, че белегът си е белег и все още е пресен", добави той за BBC Radio 5 Live.

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"Но както казах, дойдохме тук - за нов международен сезон и имаме четири трудни мача в груповата фаза, в които да се опитаме да се класираме за Лигата на нациите, върху която сме напълно фокусирани“, завърши Сака.

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Снимки: Imago

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