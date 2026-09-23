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Обамеянг ляга под ножа заради контузия в коляното

  • 23 сеп 2026 | 23:26
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Обамеянг ляга под ножа заради контузия в коляното

Нападателят на Депортиво Ла Коруня, Пиер-Емерик Обамеянг, ще претърпи хирургическа интервенция на менискуса, потвърдиха официално от испанския клуб.

Габонският голмайстор е получил травмата по време на домакинския двубой срещу Бетис на 20 септември, завършил при резултат 1:1. Операцията е насрочена за четвъртък.

37-годишният ветеран се присъедини към Депортиво преди старта на настоящата кампания. До момента той има седем изиграни срещи за тима, в които е реализирал пет попадения и е добавил две асистенции. В богатата си кариера Обамеянг е защитавал цветовете на редица европейски грандове, сред които Лил, Сент Етиен, Марсилия, Монако, Милан, Борусия Дортмунд, Челси, Арсенал и Барселона.

С Борусия Дортмунд той печели Купата и две Суперкупи на Германия, а с Арсенал триумфира с Купата на ФА и „Къмюнити Шийлд“. По време на престоя си в Барселона стана шампион на Испания. Обамеянг е също така голмайстор номер едно в историята както на националния отбор на Габон, така и на турнира Лига Европа.

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