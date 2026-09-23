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Бруно Гимараеш: Бих изпълни дузпата срещу Норвегия още хиляда пъти

  • 23 сеп 2026 | 23:54
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Бруно Гимараеш: Бих изпълни дузпата срещу Норвегия още хиляда пъти

Халфът на бразилския национален отбор Бруно Гимараеш е категоричен, че не съжалява за пропуснатата дузпа срещу Норвегия, която доведе до отпадането на „селесао“ на осминафиналите на Световното първенство. Футболистът на Арсенал заяви, че би застанал зад топката отново, без да се колебае.

„Ще я изпълня отново хиляди пъти“, заяви Гимараеш пред медиите в Бризбейн, цитиран от АФП. „Ако имаше друга дузпа и аз трябваше да я изпълня, нямаше да се скрия. Щях да я бия още хиляди пъти, защото тази фланелка представлява всичко за мен.“

Бразилия загуби от Норвегия с 1:2 на Мондиал 2026, записвайки най-слабото си представяне на световни финали от 1990 г. насам, когато отново отпадна в същата фаза. Гимараеш е част от състава за предстоящите приятелски срещи след разочароващия турнир.

„Да изпуснеш дузпа е част от футбола, но никога не си готов, когато това се случи. Това е рана, която все още боли. Въпреки това трябва да се учим от грешките си“, призна полузащитникът.

Той коментира и критиките към съотборника му Жуниор, че не е поел отговорност при нулево равенство. „Аз бях определен да я бия“, отсече Гимараеш.

След мача селекционерът Карло Анчелоти поясни, че изборът му е бил базиран на статистиката на играчите при изпълнение на дузпи. Потенциалните изпълнители са били Неймар, Рафиня, Бруно Гимараеш и Габриел Мартинели, но първите двама не са били на терена в този момент.

Предстоящите контроли на Бразилия включват два мача срещу Австралия в Таунсвил и Бризбейн, както и двубой с Индия на 3 октомври в Калкута.

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Снимки: Gettyimages

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