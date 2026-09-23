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Луис Диас ще пропусне три мача на националния отбор на Колумбия

  • 23 сеп 2026 | 22:51
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Луис Диас ще пропусне три мача на националния отбор на Колумбия

Звездата на колумбийския футбол Луис Диас няма да вземе участие в предстоящите мачове на националния отбор. Решението е взето с цел нападателят да получи нужната почивка и да се възстанови напълно след натоварения клубен сезон.

Според официално съобщение от футболната федерация на страната, медицинският щаб на Колумбия е провел среща с играча и е препоръчал той да си вземе почивка за физическо и психическо възстановяване. В резултат на това Диас няма да бъде на разположение за приятелските срещи срещу Венецуела, Мексико и Салвадор.

През изминалия сезон Диас беше ключов футболист за своя клубен отбор, като записа 12 гола и 8 асистенции в общо 49 изиграни мача във всички турнири. Той също така допринесе за спечелването на Купата на лигата и ФА Къп.

Старши треньорът на националния тим Нестор Лоренцо също е изразил загриженост относно натрупаната умора у нападателя. Поради това е взето съвместно решение той да не пътува за предстоящия лагер-сбор.

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Снимки: Gettyimages

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