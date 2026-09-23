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  3. Моуриньо не уважи годишната среща на треньорите в Испания

Моуриньо не уважи годишната среща на треньорите в Испания

  • 23 сеп 2026 | 09:50
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Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не се появи на традиционната годишна среща на треньорите от Ла Лига, която се състоя в Мадрид. Събитието, организирано от Кралската испанска футболна федерация (RFEF), събра специалисти от елитната и втората дивизия на испанския футбол, като покани бяха изпратени до общо 42-ма треньори, съобщава „Марка“.

По време на форума Фран Сото, който е президент на Техническия комитет на съдиите (CTA) към федерацията, е изнесъл реч. В нея той е акцентирал върху необходимостта от демонстриране на уважение към футболните арбитри.

Отсъствието на Моуриньо идва скоро след като той отправи остри критики към съдийството след мача от седмия кръг на първенството срещу Атлетико Мадрид, завършил с поражение за неговия тим с 1:2. Скандалите около този мач породиха голямо напрежение по оста Реал Мадрид - Ла Лига, като ръководството на кралския клуб дори поиска оставката на президента на лигата Хавиер Тебас.

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