Недоволният Ендрик отново гледа към изхода на "Бернабеу"

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик е недоволен от статута си на резерва в клуба и отново гледа към изхода на "Сантиаго Бернабеу". Бразилецът почти не получава шансове за изява от новия наставник Жозе Моуриньо и обмисля да си потърси нов отбор, където да получава повече игрово време.

Преди началото на сезона Моуриньо убеди играча да остане в клуба и беше категоричен, че 20-годишният талант ще получи множество възможности да блесне, но до момента това не се е случило. През този сезон той има само едно участие за четири минути при победата с 3:2 над Елче, като остана на резервната скамейка в три мача и беше контузен за други четири.

Бившият треньор на Милан Карло Анчелоти, който сега е начело на националния отбор на Бразилия, също не е доволен от ситуацията.

„Проблемът за бразилските деца е, че не се развиват, защото не играят редовно. Това се случва с Ендрик, но и с таланти като Естевао. Те отиват в Европа на 18 или 19 години в големи клубове и не намират място. Без да играят, те не могат да се развиват. Имаме някои много млади и обещаващи таланти, а Ендрик ще стане важен за Бразилия в бъдеще, но те трябва да играят“, заяви Анчелоти.

Добрата новина за Ендрик е, че интерес към него не липсва. Той отново е свързван с италианските грандове Милан и Рома. Двата клуба вече бяха отправили запитване през лятото, надявайки се да повторят визията, която „лос меренгес“ имаха, когато преотстъпиха Франко Мастантуоно на Фиорентина. Рома и Милан се надяват, че могат да убедят играча и Реал Мадрид да му позволят да опита отново в средата на сезона, но този път в Серия "А".

Подобно нещо се случи с нападателя и през миналия сезон. Тогава Ендрик отново беше изгубил търпение и премина под наем в Лион през януари 2026 г., където отбеляза осем гола и направи осем асистенции само в 21 официални мача.

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Снимки: Gettyimages