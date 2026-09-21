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  3. Трио от Рома отпадна от сметките на Бразилия, Италия и Нидерландия

Трио от Рома отпадна от сметките на Бразилия, Италия и Нидерландия

  • 21 сеп 2026 | 09:47
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Цели трима играчи на Рома няма да се присъединят към лагерите на своите национални отбори заради контузии, съобщиха въпросните футболни федерации.

Първото обявено отсъствие беше това на десния бек Уесли, който е с разтежение в дясното си бедро. Така той отново няма да се отзове на повиквателната на Бразилия заради травма, както се случи точно преди началото на Мондиал 2026. Този път на негово място беше извикан десният бек на Монако Вандерсон, който за последно игра за „Селесао“ през юни 2025 г.

След това от националния отбор на Италия беше отзован капитанът на Рома Браян Кристанте заради лумбаго. Така Роберто Манчини замени полузащитника със Самуеле Ричи от Комо, който играе на същата позиция. Накрая нападателят Донийл Мален също няма да пътува за мачовете на Нидерландия поради лек мускулен проблем. На мястото на голмайстора на „вълците“ Чави Ернандес извика атакуващия халф на ПСВ Айндховен Гуус Тил.

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Снимки: Gettyimages

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