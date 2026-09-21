Трио от Рома отпадна от сметките на Бразилия, Италия и Нидерландия

Цели трима играчи на Рома няма да се присъединят към лагерите на своите национални отбори заради контузии, съобщиха въпросните футболни федерации.

Първото обявено отсъствие беше това на десния бек Уесли, който е с разтежение в дясното си бедро. Така той отново няма да се отзове на повиквателната на Бразилия заради травма, както се случи точно преди началото на Мондиал 2026. Този път на негово място беше извикан десният бек на Монако Вандерсон, който за последно игра за „Селесао“ през юни 2025 г.

VANDERSON NA SELEÇÃO BRASILEIRA! 🇧🇷 O lateral do Monaco foi chamado para substituir Wesley, que foi cortado por lesão! #FBR #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/PaNXVNFDCK — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 20, 2026

След това от националния отбор на Италия беше отзован капитанът на Рома Браян Кристанте заради лумбаго. Така Роберто Манчини замени полузащитника със Самуеле Ричи от Комо, който играе на същата позиция. Накрая нападателят Донийл Мален също няма да пътува за мачовете на Нидерландия поради лек мускулен проблем. На мястото на голмайстора на „вълците“ Чави Ернандес извика атакуващия халф на ПСВ Айндховен Гуус Тил.

🚨🇳🇱 OFFICIAL: MALEN OUT OF NETHERLANDS SQUAD!



Donyell Malen will miss the upcoming Nations League matches due to a physical issue.❌



An attacking option lost for the Oranje ahead of the international fixtures.#Netherlands #Malen #Oranje #NationsLeague #InternationalFootball pic.twitter.com/faYNyXmjlG — BurleJunior (@BurleJunior) September 20, 2026

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Снимки: Gettyimages