Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Повръща ми се от този бразилски отбор, краен е шампион с Франция

Повръща ми се от този бразилски отбор, краен е шампион с Франция

  • 8 юли 2026 | 19:10
  • 1477
  • 0

Бившият френски национал Юри Джоркаеф се изказа критично за бразилския национален отбор след отпадането му на осминафиналите на Световното първенство, определяйки представянето на отбора като отражение на загубата на качество в модерния футбол. “Златистите” бяха елиминирани от Норвегия след поражение с 1:2.

В ефира на RMC световният и европейски шампион с Франция заяви, че представянето на Бразилия срещу скандинваците е било толкова слабо, че му „се повръща“.

“Мисля, че загубихме много качество - заяви Джоркаеф. - Младите трябва да получат възможност да се изявят в клубовете, защото вече няма технически талантливи играчи. Видяхте ли Бразилия - Норвегия? Повръща ми се, като гледам този бразилски отбор. Неймар, на 34 години, който не е играл от пет, е единственият, който все още създава нещо накрая. Но къде са технически талантливите бразилци? Няма да ми говорите за Пакета или някой друг. Това е абсурд.”

Бившият нападател разкритикува и пасивността на бразилската защита при втория гол на Норвегия, дело на Ерлинг Холанд. „Холанд овладява топката и имаше много време и пространство, преди да завърши. В миналото защитниците щяха да са много по-близо до нападателя“, анализира той.

Джоркаеф също така сравни пропуснатата чиста възможност от Ендрик при резултат 0:0 със стила на игра на Роналдо Назарио. „Ендрик просто бутна топката, когато беше напълно сам. Ако беше Роналдо, той щеше да мине покрай вратаря и да вкара топката във вратата“, коментира той.

Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята
Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мондиал 2026 не е завършил, но от САЩ вече се гласят да домакинстват още едно Световно съвсем скоро

Мондиал 2026 не е завършил, но от САЩ вече се гласят да домакинстват още едно Световно съвсем скоро

  • 8 юли 2026 | 15:37
  • 1177
  • 5
Реал Мадрид намери купувач на Фран Гарсия

Реал Мадрид намери купувач на Фран Гарсия

  • 8 юли 2026 | 15:37
  • 4266
  • 5
Ленарт Карл започна бегови упражнения, съобщиха от Байерн

Ленарт Карл започна бегови упражнения, съобщиха от Байерн

  • 8 юли 2026 | 15:36
  • 709
  • 0
ФБР разследва аржентинската федерация

ФБР разследва аржентинската федерация

  • 8 юли 2026 | 15:24
  • 2308
  • 6
Още един българин ще води предсезонна подготовка с отбор от Серия "А"

Още един българин ще води предсезонна подготовка с отбор от Серия "А"

  • 8 юли 2026 | 15:12
  • 2276
  • 0
Европа забрави за трудното начало и повтори най-силното си представяне на Мондиал извън Стария континент

Европа забрави за трудното начало и повтори най-силното си представяне на Мондиал извън Стария континент

  • 8 юли 2026 | 14:59
  • 4637
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 8320
  • 44
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 22420
  • 22
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 31104
  • 59
Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

  • 8 юли 2026 | 19:25
  • 12045
  • 1
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 25243
  • 53
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 12908
  • 39