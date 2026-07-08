Повръща ми се от този бразилски отбор, краен е шампион с Франция

Бившият френски национал Юри Джоркаеф се изказа критично за бразилския национален отбор след отпадането му на осминафиналите на Световното първенство, определяйки представянето на отбора като отражение на загубата на качество в модерния футбол. “Златистите” бяха елиминирани от Норвегия след поражение с 1:2.
В ефира на RMC световният и европейски шампион с Франция заяви, че представянето на Бразилия срещу скандинваците е било толкова слабо, че му „се повръща“.
“Мисля, че загубихме много качество - заяви Джоркаеф. - Младите трябва да получат възможност да се изявят в клубовете, защото вече няма технически талантливи играчи. Видяхте ли Бразилия - Норвегия? Повръща ми се, като гледам този бразилски отбор. Неймар, на 34 години, който не е играл от пет, е единственият, който все още създава нещо накрая. Но къде са технически талантливите бразилци? Няма да ми говорите за Пакета или някой друг. Това е абсурд.”
Бившият нападател разкритикува и пасивността на бразилската защита при втория гол на Норвегия, дело на Ерлинг Холанд. „Холанд овладява топката и имаше много време и пространство, преди да завърши. В миналото защитниците щяха да са много по-близо до нападателя“, анализира той.
Джоркаеф също така сравни пропуснатата чиста възможност от Ендрик при резултат 0:0 със стила на игра на Роналдо Назарио. „Ендрик просто бутна топката, когато беше напълно сам. Ако беше Роналдо, той щеше да мине покрай вратаря и да вкара топката във вратата“, коментира той.