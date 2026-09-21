Зидан ограничи едно най-атрактивните неща покрай френските национали

Зинедин Зидан сложи край на наскоро възникнала традиция през първите си седмици като треньор на френския национален отбор. Модното ревю на играчите при пристигането им в националния тренировъчен център в Клерфонтен приключва незабавно, поне пред камерите.

През последните години стана традиция играчи от френския национален отбор като Жул Кунде, Ибрахима Конате, Усман Дембеле и други да пристигат в тренировъчния комплекс с различни екстравагантни тоалети.

Тези кадри често се разпространяваха в социалните мрежи, предизвиквайки както положителни, така и отрицателни реакции. Под ръководството на новия селекционер Зинедн Зидан обаче това шоу донякъде ще приключи.

Според легендарния бивш футболист играчите не трябва да променят стила си на обличане, а начина, по който се представят пред обществото.

“Веднага щом пристигнем на Клерфонтен (базата - бел. ред.), вече няма да има нужда от такова голямо представление. Ще се опитаме да контролираме кадрите малко повече, но играчите ще могат да идват облечени както си искат“, обясни Зизу.

Зидан повика доказани имена, но и няколко млади играчи в първия си състав за Лигата на нациите. Франция ще играе срещу Турция, Италия и Белгия през следващите седмици.

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