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Новият нападател на Франция: От вълнение обърках етажите на базата

  • 22 сеп 2026 | 14:28
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Новият нападател на Франция: От вълнение обърках етажите на базата

Голмайсторът на Рен Естебан Льопол е едно от новите имена в националния отбор на Франция, който бе повикан от новия селекционер Зинедин Зидан. Той е на 26 години и играе като централен нападател. От началото на сезона той е вкарал три гола, а през миналия завърши с 21.

"Бях на лагер със съотборниците ми в Словения, когато научих, че ще бъда национал, празнувахме - започна Льопол. - Това, което ме впечатли, когато пристигнах на базата, бе петелът с две звезди. Когато дойдох в Клерфонтен (базата - бел.ред.), обърках етажа от вълнение”.

"Бях посрещнат от треньора Бартез, както и от футболистите от Лион, с които съм играл - Пиер Калюлю, Брадли Баркола", каза още той, цитиран от БТА.

"От моето поколение ми харесват Килиан Мбапе и Оливие Жиру. Оливие е по-скоро типичният голмайстор и неговата история много напомня моята. От чужденците харесвам Феран Торес, Хари Кейн, Лаутаро Мартинес", каза още голмайсторът на Лига 1 за миналия сезон.

"Какво по-хубаво от това да получиш няколко топки от Зинедин Зидан, за да се упражняваш пред вратата? Стресът и напрежението изчезнаха бързо. Първите ми цели в тима са да спечелим първите четири мача като отбор. Аз ще се опитам да спечеля време за игра. Когато работиш добре, това се отплаща и аз ще го правя", обеща Льопол.

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