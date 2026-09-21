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  3. Зидан извика дебютант от Комо по спешност

Зидан извика дебютант от Комо по спешност

  • 21 сеп 2026 | 12:00
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Зидан извика дебютант от Комо по спешност

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан направи принудителна промяна в състава си за мачовете срещу Турция (25 септември), Белгия (28 септември и 5 октомври) и Италия (2 октомври) от Лигата на нациите, съобщиха от местната футболна федерация.

Първият състав на Зидан: без Чуамени, но с Жаке и още четирима дебютанти
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Оттам обявиха, че вратарят на Ланс Робин Рисер се е оттеглил от предстоящите двубои на националния отбор заради слаба физическа форма, въпреки че има седем мача с 11 допуснати гола и една суха мрежа през този сезон. Така на негово място е повикал стражът на Комо Жан Бюте, който досега през кампанията има пет двубоя с шест получени попадения. Така със своите 31 години той става най-възрастният дебютант в състава на „петлите“ от 1976-а насам, когато повиквателна получава 32-годишният защитник на Сент Етиен Жерар Фарисон.

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Снимки: Gettyimages

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